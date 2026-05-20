Hieraan merk je dat Ford Pro meer wil zijn dan alleen een bedrijfswagenmerk

Ford Motor Company heeft zijn Europese toekomstplannen voor de komende drie jaar gepresenteerd en daaruit blijkt met name dat de autobouwer meer wil verdienen aan hun bedrijfswagens. Nieuwe connected diensten en software moet hiervoor zorgen. En nieuwe bedrijfswagens. Waaronder een echte werker.

Ford wil meer geld uit diensten halen

Volgens Ford groeit Ford Pro door van voertuigleverancier naar een compleet ecosysteem voor bedrijven. Daarbij draait het niet alleen om bestelwagens en pick-ups, maar ook om software, connected services en uptime-oplossingen. Dit deel moet uiteindelijk een kwart van de EBIT, de winst voor belastingen, opleveren. Geen kleinigheidje als je weet dat de Ford Pro in 2025 een EBIT had van ruim zes miljard euro.

Behalve de verdiensten voor Ford, zullen de nieuwe ontwikkelingen op software en connected diensten ook winst opleveren voor de ondernemer. Sinds 2019 is een modem standaard in een Ford bestelwagen. Ondertussen zijn meer dan 1,2 miljoen van deze bussen in Europa verbonden. Ze genereren dagelijks miljoenen statusupdates, waarmee onderhoud en storingen voorspeld kunnen worden voordat een voertuig stilvalt.

Reparatietijden met de helft verminderen

Volgens eigen zeggen leverden de connected services van vorig jaar alleen al bijna een miljoen extra dagen uptime op voor ondernemers. Anders gezegd: busjes staan door de continue monitoring minder lang stil voor onderhoud en reparatie. Nieuwe ‘Dealer Uptime Services’ moeten dit systeem toegankelijk maken voor kleinere bedrijven. Dealers krijgen hierin een actievere rol door voertuigen op afstand te monitoren en onderhoud vooraf te plannen. Volgens Ford kunnen reparatietijden hierdoor tot 50 procent korter worden.

Ford Ranger Super Duty (2026) naar Nederland?

Ondanks dit blijft Ford gewoon bezig met het ontwikkelen van nieuwe werkpaarden. Zoals de dikke Ford Ranger Super Duty (zie foto), voorzien van de 3.0 liter V6 met 209 pk. Een extreme pick-up voor het echte zware werk. De Ranger Super Duty krijgt namelijk een maximaal treingewicht van 8 ton en mag tot 4,5 ton trekken. Daarnaast beschikt hij over heavy-duty ophanging, extra bodembescherming en een laadvermogen van bijna 2 ton. De Ranger Super Duty komt naar Nederland. Sterker nog: bestellen kan al. Wel blind, want de prijs is nog niet bekend.

Ford Transit City

Wel duidelijk is dat de elektrische Ford Transit City (2026) later dit jaar in de showrooms aanwezig is. De Transit City is ontwikkeld voor stadsdistributie en komt beschikbaar in drie varianten, waaronder een chassis-cabine voor maatwerkopbouw. De vanafprijs is net bekend gemaakt: 29.900 euro.