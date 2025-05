Deze 2 opties zou elke bestelbus standaard moeten hebben

Nieuws

Een moderne bestelbus kun je vaak volledig naar wens aankleden. Tóch zijn er twee betaalbare accessoires die gek genoeg bijna altijd ontbreken - terwijl ze het 'busjesleven' juist véél veiliger én prettiger maken.

Een groot nadeel van bestelwagens is het beperkte zicht naar achteren. De laadruimte blokkeert vrijwel altijd de achteruitkijkspiegel. Zelfs als er een doorkijk is via raampjes, verdwijnt dat zicht zodra de bus geladen is – en lading vervoeren is natuurlijk het hele idee van een bestelbus.

Oplossing 1: lcd-binnenspiegel met achteruitrijcamera

De ideale oplossing? Een lcd-binnenspiegel gekoppeld aan een achteruitrijcamera. Dit schermpje vervangt de traditionele binnenspiegel en toont live beeld van achter de bus. Overdag is het beeld haarscherp en breder dan bij een gewone spiegel. Zelfs ’s avonds geeft het meer zicht dan helemaal niets.

Het mooiste: deze techniek is spotgoedkoop. Je koopt zo’n lcd-schermpje al voor een tientje of vijf in de winkel, inclusief kabeltjes om het snel aan te sluiten. De kosten voor de autofabrikant – die groot inkoopt – zijn waarschijnlijk een druppel op de gloeiende plaat. Extra veiligheid voor een paar euro. Toch is deze voorziening zelden standaard.

Oplossing 2: zijcamera’s voor volledig overzicht

Een ander probleem: het gebrek aan zicht opzij, zeker bij het rijden in druk stadsverkeer. Denk aan het verlaten van een rotonde met fietspaden eromheen of linksaf slaan op een drukke weg. Even snel over je schouder kijken is er niet bij.

Ook hiervoor zijn oplossingen mogelijk, want een beetje bus met achteruitrijcamera heeft ook camera’s onder de buitenspiegels zitten, voor de zogenaamde surround view. Die zijn heel eenvoudig te gebruiken als extra ogen aan de zijkant. Ook hier geldt weer: de camera’s en kabels liggen er al en een extra schermpje kost amper iets. Het beeld is zelfs te integreren in de lcd-binnenspiegel of in het touchscreen.

Kleine investering, groot verschil

Voor een paar euro’s extra kunnen deze twee accessoires – de lcd-binnenspiegel en zijcamera’s – zorgen voor aanzienlijk meer veiligheid. Niet alleen voor jou als bestuurder, maar vooral voor kwetsbare weggebruikers zoals fietsers en voetgangers. Deze hulpmiddelen zouden daarom standaard in elke bestelwagen moeten zitten. Of op z’n minst op de accessoireslijst. Het zijn échte no-brainers die het rijcomfort én de veiligheid flink verhogen.