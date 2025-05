Verkoop bestelwagens in Europa kopje onder: wat is er aan de hand?

Nieuws

De Nederlandse verkoop van bedrijfswagens heeft in het afgelopen kwartaal een heel diepe duik gemaakt. Dat is te verklaren. Maar hoe zit dat met de kelderende Europese verkoopcijfers?

In 2024 kozen veel Nederlandse ondernemers ervoor om hun dieselbus nog snel te registreren vóór de invoering van de zero-emissiezones en het verdwijnen van de bpm-vrijstelling per 1 januari 2025. Hierdoor werden in het eerste kwartaal van 2025 slechts 5144 busjes verkocht. In Q1 2024 waren dat er nog 21.857, een daling van maar liefst 76,5 procent.

Ook Europese bestelwagenverkoop onder druk

Maar niet alleen in Nederland zijn de verkoopcijfers van lichte bedrijfswagens tot 3.500 kg gedaald. In heel Europa is er sprake van een flinke terugval: een gemiddelde daling van 12,2 procent in Q1 2025. Volgens de Europese automotive brancheorganisatie ACEA komt dit vooral door minder verkopen in belangrijke markten zoals:

Italië: -15,2 procent

Frankrijk: -10,7 procent

Duitsland: -10,7 procent

Alleen Spanje liet een plus zien van 12,6 procent, maar dat was niet genoeg om het Europese gemiddelde omhoog te trekken.

Nederland blijft ver achter bij buurlanden

Dat Nederland de slechtste leerling van de klas is, blijkt ook uit een internationale vergelijking:

Nederland: 5.144 bestelwagens verkocht

België: 20.274

Duitsland: 63.581

Onze lage aantallen zijn slechts een (kiezel)steen in het water, een lichte rimpeling in de Europese markt, maar geven wel de impact aan van strenger beleid en onzekerheid bij ondernemers.

Strengere regelgeving zorgt voor terughoudendheid

De ACEA wijst erop dat de afname van het aantal Europese bestellingen samenhangt met, zoals in Nederland, de groeiende onzekerheid over milieuregels en belastingmaatregelen. Volgens Heinz-Jürgen Löw (vicepresident van Renault Bedrijfswagens) stijgt het aantal milieuzones in Europa bijvoorbeeld van 320 nu naar meer dan 500 in de komende jaren. Dat remt investeringen: veel ondernemers stellen het vervangen van hun wagenpark uit. ACEA ziet dan ook dat er steeds minder lange termijn-bestellingen worden gedaan.

Diesel nog steeds dominant – maar marktaandeel daalt

Hoewel er steeds meer milieuzones bijkomen, blijft diesel de populairste brandstof voor bestelwagens tot 3,5 ton. Toch daalt het marktaandeel:

Verkoopdaling diesel: -14 procent

Marktaandeel diesel: van 84,2 procent (2024) naar 82,5 procent (2025)

Elektrische bestelwagens in de lift

Het goede nieuws: elektrische bestelwagens zijn flink in opkomst. De verkoop steeg met 32,6 procent in Q1 2025. Toch is het marktaandeel met 8,7 procent nog relatief klein. Ook benzinebusjes deden het goed, met een stijging van 25,8 procent in het eerste kwartaal van 2025. Hybride bestelwagens – vaak op benzine met elektrische ondersteuning – lijken echter nog nauwelijks in trek:

Groei hybride: slechts 0,7 procent

Marktaandeel hybride: 2,5 procent

In Nederland zijn hybride busjes wél populair door het lage bpm-tarief bij lage CO2-uitstoot. Helaas is het aanbod nog erg beperkt – momenteel zijn alleen de Ford Transit Courier en Custom PHEV een optie, in 2026 volgt de Volkswagen Transporter – wat de groei mede remt.