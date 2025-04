Zo genadeloos hard zijn de verkopen van bedrijfswagens gekelderd in maart 2025

Nieuws

Zoals we eerder voorspelden, hebben de bedrijfswagenverkopen in het eerste kwartaal van 2025 een diepe duik genomen. De afschaffing van de bpm-vrijstelling en de komst van zero-emissiezones per 1 januari 2025, hebben hun werk gedaan. Als je alleen naar maart kijkt, schrik je je helemaal een hoedje.

Verkopen bestelwagens maart 2025: min 81,6 procent

In de eerste drie maanden van 2024 werden nog 21.857 bestelwagens geregistreerd. Dit jaar waren dat er slechts 5144, een significante daling van 76,5 procent. Vooral afgelopen maart was de neergang duidelijk zichtbaar: slechts 1558 nieuwe registraties. Hiermee kelderde de verkoop met maar liefst 81,6 procent, vergeleken met de 8485 registraties in maart 2024.

Waarom daalt de verkoop van bedrijfswagens zo hard?

Het komt niet onverwacht, deze dip. Het afgelopen jaar was namelijk een topjaar, met in het laatste kwartaal bijna een verviervoudiging van de verkopen ten opzichte van 2023. Reden: de komst van zero-emissiezones, maar vooral de afschaffing van de bpm-vrijstelling per 1 januari 2025.

Bestelwagens duizenden euro’s duurder

Een van de belangrijkste oorzaken van de verkoopdaling, is het verdwijnen van de bpm-vrijstelling voor brandstof aangedreven bedrijfswagens. Sinds 1 januari 2025 moeten ondernemers wel bpm betalen. Hierdoor zijn bestelwagens met een verbrandingsmotor zomaar 10.000 tot 20.000 euro duurder geworden. Hierdoor hebben veel bedrijven eind 2024 hun aankoop naar voren gehaald om nog te kunnen profiteren van de vrijstelling.

Zero-emissiezones zorgen voor verschuiving in de markt

Behalve de bpm-verandering spelen ook de nieuwe zero-emissiezones een rol. Alleen bestelwagens met Euro-6 brandstofmotoren die vóór 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet, mogen nog tot 1 januari 2029 deze milieuzones inrijden. Bestelwagens die vanaf 2025 op kenteken zijn gezet en niet emissievrij zijn, hebben geen toegang. Dit heeft er toe geleid dat veel ondernemers nog in 2024 hun wagenpark hebben vernieuwd.

Elektrische bedrijfswagen pakt marktaandeel

Elektrische bussen hebben het overigens wel goed gedaan. Deze bestelauto’s blijven bpm-vrij en mogen altijd een zero-emissiezone binnen. Deze stimulans heeft ervoor gezorgd dat de stekkerbus bijna driekwart van het marktaandeel voor rekening neemt in de eerste drie maanden van 2025. Niet raar dus dat een elektrische bus, in dit geval de Volkswagen ID. Buzz Cargo, lijstaanvoerder is. De top 10 zier er als volgt uit:

Q1 2025 Merk/model Aantal 1. Volkswagen ID. Buzz Cargo 669 2. Ford Transit Custom 622 3. Mercedes-Benz Sprinter 376 4. Opel Vivaro 293 5. Renault Master 285 6. Renault Kangoo 231 7. Opel Combo 226 8. Mercedes-Benz Citan 165 9. Mercedes-Benz Vito 164 10. Peugeot Expert 159

Cijfers: Bovag