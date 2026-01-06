Vijf redenen om in 2026 een elektrische bus aan te schaffen

Nieuws

De verkooplijsten van afgelopen jaar maken één ding duidelijk: elektrische bestelwagens nemen een enorme vlucht. Weliswaar enigszins gedwongen door de overheid (afschaffing bpm-vrijstelling en zero-emissiezones), maar toch. Twijfel je nog? Dit zijn vijf redenen om juist nu de overstap te maken.

1. Lagere kosten per kilometer

Een elektrische bestelwagen heeft minder bewegende onderdelen dan een dieselvariant. Dat betekent minder slijtage, minder onderhoud en geen uitgaven voor olie of complexe aandrijflijnen. Stroom is bovendien stabieler geprijsd dan fossiele brandstof. Voor bedrijven die dagelijks veel kilometers maken, loopt het voordeel snel op.

2. Toegang tot binnensteden en zero-emissiezones

De wetgeving verandert in hoog tempo. In veel Nederlandse en Europese steden zijn (en worden) zero-emissiezones ingevoerd waar dieselbestelwagens beperkt of niet meer welkom zijn. Zo mogen diesels in Nederland vanaf 2029 niet meer in zero-emissiezones rijden. Met een elektrische bestelwagen behoud je toegang tot klanten in stedelijk gebied en voorkom je boetes of dure ontheffingen.

3. Moderne techniek en hoog gebruiksgemak

Nieuwe elektrische bestelwagens bieden snelle laadsystemen en regeneratief remmen om zoveel mogelijk kilometers op een dag te kunnen maken. Het directe koppel van de elektromotor zorgt bovendien voor soepel optrekken, ook met zware belading. Vergeet ook de trillingvrije stilte aan boord niet: een zegen voor wie een hele dag in een bus op pad is.

4. Steeds meer laadmogelijkheden onderweg

Het aanbod aan laadpunten blijft maar groeien. Langzaam, maar gestaag. Op dit moment telt ons land 193.078 AC-laadpalen en 6254 snelladers. Het merendeel (4058 stuks) haalt maximaal 350 kW laadsnelheid. Het aantal 350 kW+ laders groeit wel stevig door: dat zijn er nu al bijna duizend (956) tegenover 601 in 2024. Veel bussen halen minimaal een laadvermogen van 100 kW (150 wordt steeds gangbaarder), waarmee je in tien minuten tijd al snel zo'n 100 km kunt bijladen.

5. Beter imago en nieuwe opdrachten

Duurzaam vervoer is niet alleen voor veel ondernemers een bewuste keuze, het wordt bovendien steeds belangrijker bij aanbestedingen en leverancierskeuzes. Bedrijven met een elektrisch wagenpark tonen aan dat zij vooruitdenken over digitale monitoring, veiligheid en milieu. Wat de kans op nieuwe opdrachten vergroot.