De beste prijs voor je bus: drie verkoopopties

Ooit komt er een moment dat je je bestelwagen gaat vervangen. Maar hoe krijg je dan de beste prijs voor je bestelwagen: inruil? Via een verkoopsite? Export? We zetten de drie opties op een rij.

1. Inruilen bij de dealer: gemak, maar minder opbrengst

De inruil bij de dealer is de snelste en eenvoudigste manier om van je oude bus af te komen. Je levert hem in bij aankoop van een nieuwe of gebruikte bestelwagen en de afgesproken inruilprijs wordt direct verrekend. Handig, maar die inruilwaarde ligt vaak lager dan wat je op de particuliere markt kunt krijgen. De dealer neemt immers het risico en wil marge maken. Dit is vooral interessant als tijd belangrijker is dan maximale winst.

2. Zelf online verkopen: meer werk, meer winst

Platforms als Marktplaats, Autoscout24 of gespecialiseerde bestelwagensites trekken dagelijks duizenden kopers. Door zelf foto’s te plaatsen, onderhoudsgegevens te tonen en een eerlijke prijs te vragen, kun je vaak een hogere verkoopprijs behalen dan bij inruil. Houd wel rekening met tijd en onderhandeling. Een schone, goed onderhouden bus met ingevuld onderhoudsboekje en recente keuring verkoopt sneller.

3. Verkoop voor export: interessant bij oudere of dieselmodellen

Vooral oudere of diesel-bestelwagens zijn gewilder in het buitenland dan in eigen land. Mede door de zero-emissiezones laten veel Nederlandse ondernemers een oude(re) dieselbus links liggen. Exportbedrijven kopen deze vaak op tegen een nette handelsprijs, omdat ze in andere landen nog waardevol zijn.

De afhandeling is meestal snel en professioneel, al krijg je zelden de hoogste marktprijs. Het is een goede middenweg tussen gemak en opbrengst. Zoek op internet naar 'bus exporteren' en de exportbedrijven rollen over je scherm. Handig, want zo kun je een aantal verschillende aanbieders op prijs vergelijken.

Wat is jouw bus waard?

Wil je de hoogste prijs voor je bestelwagen, maar heb je geen idee wat jouw bus waard is? Een snelle indicatie is te vinden door op verschillende verkoopsites de exacte specificaties van jouw bus in te geven. Dan zie je wat particulieren en bedrijven ervoor vragen en kun je gemakkelijker je eigen prijs bepalen.