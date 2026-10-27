Vooral doorgaan: Renault vernieuwt stekkerloze Trafic

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Onlangs maakte Renault de prijzen bekend van de Renault Trafic Van E-Tech electric. Ooit deelde deze stekkerversie alles met de diesels. Nu zijn het twee totaal verschillende modellen, waarbij de E-Tech van de grond af aan nieuw is opgebouwd en de diesels verder mogen in het vertrouwde, zij het flink opgefriste jasje.



Diesels in onmin geraakt

In Nederland zijn diesels een beetje in onmin geraakt. Van de ruim 17.000 bestelwagens die in de eerste drie kwartalen van 2026 op kenteken zijn gezet, rijden er slechts zo'n 2600 op diesel. Tegen bijna 13.000 verkochte elektrische bussen.

Diesel in Europa nog steeds groot

Dit beeld gaat echter niet op in de rest van Europa. Ook daar worden steeds meer elektrische versies verkocht, maar het leeuwendeel is toch nog gewoon een diesel. In het eerste halfjaar van 2026 - de meest recente cijfers van Europese auto-industrie (ACEA) - maakte diesel bijna 80 procent van de verkopen uit.

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Reden genoeg om dit segment niet te vergeten. Na de introductie van de elektrische Trafic Van E-Tech electric krijgt daarom ook de bestaande dieselrange een flinke upgrade. Een belangrijke technische wijziging is de nieuwe elektrische stuurbekrachtiging. Renault heeft de afstelling aangepast voor meer stuurprecisie, een stabielere rechtuitloop en meer comfort tijdens lange ritten. Daarnaast moet de vernieuwde besturing een goede balans bieden tussen wendbaarheid in de stad en stabiliteit bij hogere snelheden.

Meer veiligheid en comfort

Naast een krachtiger remsysteem krijgt de vernieuwde Trafic voortaan standaard een achteruitrijcamera. Het multimediasysteem krijgt bovendien een touchscreen van 10 inch, tegenover 8 inch voorheen. Het nieuwe scherm biedt meer overzicht en reageert volgens Renault twee keer zo snel.

De Trafic krijgt daarnaast het OpenR Link-systeem, met draadloze ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Er komen varianten met en zonder geïntegreerde navigatie; de navigatieversie maakt gebruik van kaarten van HERE (eerder TomTom).

Interieur-upgrade

Ook het aantal USB-C-aansluitingen neemt toe. Met een laadvermogen tot 80 watt kunnen geschikte apparaten, zoals laptops, worden opgeladen. LED-verlichting wordt standaard in het interieur en de laadruimte. In het interieur introduceert Renault donkergrijze, gemêleerde bekleding met blauwe stiksels. Het materiaal is bovendien slijtvaster.

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Renault Trafic en ombouw

Voor ombouwbedrijven is de optionele applicatie Converter Companion Generic interessant. Hiermee kunnen specifieke voertuigfuncties via het centrale touchscreen worden bediend. Denk aan de temperatuurregeling van een koelwagen, verlichting van een mobiele werkplaats of apparatuur in een hulpverleningsvoertuig.

Wat kost de nieuwe Renault Trafic (2027)?

De Renault Trafic is leverbaar met de bekende dieselmotoren, in de lengtes L1 en L2, als bestelwagen of dubbele cabine. Bovendien blijft de keuze tussen een handgeschakelde transmissie of een negentraps automaat gewoon op de prijslijst staan. Deze begint bij 44.243 euro voor de 110 pk versie. De negentraps automaat is er, in combinatie met de 15- pk dieselmotor, vanaf 49.273 euro (alle prijzen incl. bpm/ex. btw).