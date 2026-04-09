Wat is het verschil in laad- en trekvermogen tussen elektrisch, plug-in hybride en diesel?

De keuze voor een bedrijfswagen draait niet alleen om de aanschafprijs. Laadvermogen en trekgewicht zijn eveneens belangrijke criteria. Zijn er verschillen tussen een elektrische bestelwagen, een plug-in hybride en een diesel? We zetten het helder op een rij.

Laadvermogen: elektrische bus vaak zwaarder

Het laadvermogen – hoeveel kilo je mag vervoeren – wordt bepaald door de maximum toegestane massa (GVW) en het leeggewicht van het voertuig. Elektrische bedrijfswagens hebben door de vaak zwaardere accupakketten standaard een hoger leeggewicht. Daardoor zou er ten opzichte van andere aandrijflijnen minder laadvermogen kunnen overblijven. Echter, doordat elektrische bedrijfswagens standaard worden uitgerust met een hoger GVW, wordt het hogere leeggewicht voor een groot deel gecompenseerd. Ook plug-in hybrides hebben een accupakket, maar dit is kleiner dan dat van een elektrische versie.

De verschillen worden echter snel kleiner door sterkere en lichtere accupakketten. Het is dus niet per definitie zo dat dieselbestelwagens beter scoren. Neem bijvoorbeeld de Volkswagen Transporter. Die is in alle aandrijfversies leverbaar en dat levert de volgende, vaak dicht bij elkaar liggende laadvermogens op:

Diesel: tussen circa 725 en 1.250 kg

PHEV: tussen circa 940 en 1.140 kg

Elektrisch: tussen circa 810 en 1.100 kg

Trekgewichten steeds dichter bij elkaar

Als het gaat om trekgewicht (aanhanger of trailer), heeft de dieselmotor nog steeds een kleine voorsprong. Afhankelijk van model, motorisering en aandrijving, kan het trekgewicht bij dieselbussen zoals de Transporter oplopen tot 2.800 kilo.

Elektrische bestelwagens halen dit niveau nog niet altijd. Veel modellen zitten nog rond de 1.000 tot 2.000 kilo trekvermogen, al komen er steeds sterkere varianten op de markt. Dit betekent dat ook hier, bij een middelgrote bus, de specificaties redelijk overeenkomen. Nemen we wederom de Volkswagen Transporter:

Diesel: 2.000 kg (81kW) en 2.800 kg (overige motoriseringen)

PHEV: altijd 2.300 kg

Elektrisch: altijd 2.300 kg

Praktijkverschillen per gebruik

Het verschil in laadvermogen en trekgewicht is vooral in specifieke sectoren van belang. Denk aan bouw, transport of hoveniers, waar wordt gewerkt met zware ladingen en aanhangers. Vaak lijkt diesel daar de beste keuze, maar juist omdat laad- en trekgewichten steeds dichter bij elkaar komen te liggen, is elektrisch al snel een alternatief.

Voor stadsdistributie of servicewerk, waar minder gewicht en kortere ritten centraal staan, is elektrisch extra interessant. Net zoals wanneer de natuur het werkgebied vormt, zoals bij drinkwaterbedrijf Dunea.

Wetgeving en toekomst: elektrisch maakt inhaalslag

Strengere emissieregels en zero-emissiezones in steden maken elektrische bestelwagens steeds noodzakelijker. Dit is echter slechts een deel van het verhaal. Fabrikanten investeren ondertussen volop in accutechnologie: zowel laad- en trekgewichten als elektrische range worden immers steeds hoger. Daarnaast dalen de prijzen dankzij alle ontwikkelingen, waardoor de inhaalslag op dit moment hard gaat en elektrische bestelwagens een interessant alternatief zijn.