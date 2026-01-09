Best in Class. Mercedes-Benz Vans.

Volkswagen e-Transporter: meer bereik, sneller laden, en tóch goedkoper

Volkswagen e-Transporter: meer kilometers, minder geld

De Volkswagen e-Transporter krijgt een flinke boost: groter accupakket met meer actieradius en kortere snellaadtijd. Plus 4Motion vierwielaandrijving op de optielijst. De e-Transporter wordt ondanks de grotere accu niet duurder. Integendeel, de prijs zakt met 3000 euro.

Grotere accu en meer actieradius

De belangrijkste technische upgrade is het nieuwe standaard accupakket met een netto capaciteit van 70,9 kWh, ter vervanging van de eerdere 64 kWh-accu. Dit betekent zo'n 40 kilometer meer actieradius (372 kilometer WLTP). De accu-upgrade geldt eveneens voor de nieuwe e-Caravelle.

Sneller laden bij DC-snelladers

Niet alleen de actieradius neemt toe, ook het laden gaat aanzienlijk sneller. Door een aangepaste DC-laadcurve kan het accupakket nu in ongeveer 29 minuten van 10 naar 80 procent worden opgeladen via de 125 kW laadpoort. Dat is circa tien minuten sneller dan voorheen. In de praktijk betekent dit dat een korte laadstop van tien minuten al goed is voor ongeveer 100 kilometer extra rijbereik. Nadeel: je hebt amper nog tijd om koffie te halen.

Optionele 4Motion vierwielaandrijving

Nieuw is de optionele 4Motion vierwielaandrijving voor de e-Transporter. Dit systeem koppelt de elektromotor op de achteras met een tweede elektromotor op de vooras. Dit koppel kan razendsnel worden verdeeld voor extra grip en stabiliteit op bouwterreinen, natte wegen en onverharde ondergrond. 4Motion werkt samen met ESP en tractiecontrole en is leverbaar in combinatie met drie vermogensniveaus: 136 pk, 218 pk en 286 pk.

Lagere instapprijs voor e-Transporter

En om het verhaal compleet te maken verlaagt Volkswagen Bedrijfswagens de prijs van de e-Transporter bestelwagen met 3000 euro. De elektrische Transporter is hierdoor leverbaar vanaf 43.990 euro (prijzen ex. btw).

Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

