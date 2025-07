Volkswagen e-Transporter: werken op stroomloos bouwterrein

PARTNERBIJDRAGE

De Volkswagen Transporter is een begrip. Al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw weet het model ondernemers in de meest uiteenlopende branches te bekoren. Dat kan alleen maar als je bij de tijd blijft. Daarom meldt de elektrische e-Transporter zich nu voor dienst.

Elektrisch rijden wordt noodzaak: e-Transporter klaar voor de toekomst

Met de invoering van zero-emissiezones, het verdwijnen van de bpm-vrijstelling en een groeiende behoefte aan duurzaam ondernemen, krijgt de elektrische bedrijfswagen steeds meer voet aan de grond. De verkoop van elektrische bestelbussen stijgt gestaag en Volkswagen speelt hier met verve op in.

De ID. Buzz Cargo is in Nederland namelijk de bestverkochte elektrische bestelwagen. Alleen al in 2024 werden er 2061 exemplaren van verkocht – ruim het dubbele van de nummer twee op de lijst. Logisch dus dat de nieuwe generatie Volkswagen Transporter nu ook met elektrische aandrijving beschikbaar is: de e-Transporter.

Zo praktisch is de Volkswagen e-Transporter (2025)

De belangrijkste vraag: kan een elektrische Transporter de dieselversie vervangen? Het antwoord: ja, grotendeels wel. De e-Transporter doet op belangrijke punten niet onder voor zijn brandstofbroers.

Trekgewicht: tot 2300 kg (geremd), dieselversies tot 2800 kg

Laadvolume identiek voor diesel en elektrisch:

L1 (totale lengte 5184 mm, incl. trekhaak): tot 5,8 m3



L2 (totale lengte 5584 mm, incl. trekhaak): tot 6,8 m3

Sommige e-uitvoeringen bieden zelfs een hoger laadvermogen dan hun dieselvariant. Daarmee is de e-Transporter een volwaardig alternatief voor fossiele bestelwagens.

Actieradius en laden: is elektrisch rijden werkbaar in de praktijk?

Een dieselbus tank je in enkele minuten vol, goed voor zo'n 700 km kilometer. De e-Transporter komt – afhankelijk van uitvoering, accupakket en motorvermogen – tussen de 310 en 330 km ver op een volle accu. Snelladen tot 80% kan in circa 38 minuten.

In de praktijk blijkt die actieradius meer dan voldoende: de gemiddelde bestelbus in Nederland rijdt minder dan 100 km per dag (CBS). De meeste ritten kunnen dus prima op één lading. En maximaal opladen aan de snellader is door die korte afstanden vaak niet eens nodig: soms volstaan wat restkilometers tot het einddoel.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek meer

230V-stopcontacten met 2,3 kW vermogen

Een pareltje op de optielijst van de e-Transporter zijn de 230V stopcontacten (1.420 euro ex. btw/bpm). Daarmee beschik je over:

Eén stopcontact op het stoelframe van de 1e zitrij

Twee stopcontacten op de D-stijl in de laadruimte

Gezamenlijk vermogen: 2,3 kW

Ter vergelijking: de dieselvariant heeft slechts één 400 W-stopcontact in de cabine op de optielijst staan. Voor wie op locatie werkt met zware apparatuur, zijn de 2,3 kW stopcontacten een mobiele stroomvoorziening die écht verschil maakt. Gewoon aan het werk op een stroomloze bouwplek.

Specificaties en prijzen Volkswagen e-Transporter 2025

De e-Transporter is leverbaar met een 64 kWh accupakket en keuze uit drie motorvermogens:

136 pk

218 pk

286 pk

Daarnaast zijn er vijf uitrustingsniveaus beschikbaar, plus twee lengtematen (L1 en L2). De prijzen beginnen bij 46.990 euro, exclusief btw. De bpm is uiteraard niet van toepassing – deze wordt immers berekend op basis van CO₂-uitstoot en daarvan is bij de e-Transporter geen sprake.

Volkswagen e-Transporter: stille werkdag

Met de e-Transporter laat Volkswagen zien dat een elektrische bestelwagen niet alleen slim en duurzaam is, maar ook praktisch, krachtig en betrouwbaar. Of je nu bezorgt, bouwt of installeert, ook in zero-emissiezones: de e-Transporter is klaar om jouw werkdag stiller, schoner én toekomstbestendig te maken.