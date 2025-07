Zo bewijst de Ford E-Transit Custom 4x4 ook zijn nut in Nederland

Nieuws

Goed nieuws voor ondernemers in de bouw, buitengebieden of gewoon voor wie graag grip houdt op het leven én de weg: Ford Pro komt in 2026 met een nieuwe versie van de elektrische E-Transit Custom. Mét vierwielaandrijving.

De nieuwe Ford E-Transit Custom AWD is handig wanneer je vaak op natte bouwgrond staat, regelmatig een steile oprit bedwingt of simpelweg geen zin hebt om vast te komen staan op een modderig pad. De elektrische bestelbus is ook welkom in zero-emissiezones. Mocht daar een straat open liggen, ben je natuurlijk de koning in je AWD.

Dankzij twee elektromotoren – eentje achter, eentje voor – krijg je maximale grip op elk wiel. Dat betekent volgens Ford een betere wegligging, maar ook meer rijzekerheid én minder stress als je weer eens op glibberige plek moet zijn. Ford noemt het een 'optimale koppelverdeling', wij noemen het: gewoon lekker doorrijden.

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Ook voor vrije tijd en avonturiers

Niet alleen op de werkvloer bewijst AWD zich. Ga je in het weekend met je surfplank naar een afgelegen strand of met je mountainbike de bergen in? De E-Transit Custom AWD brengt jou (en je spullen) waar je wilt. Natuurlijk bewijst AWD al decennia bovendien zijn meerwaarde op besneeuwde of ijzige wegen. Echter, ook tijdens de hedendaagse stevige en vaak onverwachte regenbuien heb je met vier aangedreven wielen altijd meer grip.

Wat kost de Ford Transit Custom AWD?

De E-Transit Custom AWD rolt in het voorjaar van 2026 de Nederlandse showrooms binnen. Het prijskaartje houdt Ford echter nog even geheim.