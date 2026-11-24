PARTNERBIJDRAGE

Een bestelwagen is een 'manusje van alles'. Er zijn zoveel verschillende ondernemingen en die stellen allemaal hun eigen eisen aan hun bedrijfswagens. Bij de overstap naar elektrisch rijden is daarom niet alleen het voertuig belangrijk. Ook de carrosserieopbouw en bedrijfswageninrichting bepalen hoe goed de bestelwagen aansluit op het dagelijkse werk.

Begin bij de werkzaamheden

De juiste inrichting begint met een praktische vraag: wat moet de bestelwagen iedere dag vervoeren of mogelijk maken? Een loodgieter of timmerman heeft bijvoorbeeld behoefte aan een gesloten bestelwagen met een overzichtelijke inrichting voor gereedschap en materialen. Voor andere toepassingen is een chassis-cabine juist een interessant vertrekpunt voor een gespecialiseerde opbouw.

Ford Pro: van voertuig tot gespecialiseerde oplossing

Ford Pro biedt niet alleen elektrische bedrijfswagens, maar ondersteunt zakelijke klanten bovendien met een netwerk van meer dan 200 Ford Pro Convertors: gespecialiseerde carrosseriebouwers die voertuigen afstemmen op de meest uiteenlopende toepassingen.

Dit is relevant voor bedrijven die meer nodig hebben dan een standaard bestelwagen. De keuze voor een geschikt basismodel en een passende opbouw kan samen worden bekeken, met aandacht voor de werkzaamheden, de benodigde ruimte en het laadvermogen.

E-Transit Custom: voor intensieve inzet

De volledig elektrische Ford E-Transit Custom is gericht op intensieve dagelijkse inzet. Afhankelijk van de uitvoering bedraagt het laadvermogen maximaal 1147 kilogram. Voor aannemers en installateurs is het belangrijk om bij de inrichting ook het gewicht van gereedschap, materialen en eventuele aanvullende voorzieningen mee te rekenen.

De Transit City: mogelijkheden voor specifieke toepassingen

Voor stedelijke werkzaamheden is de compacte, elektrische Ford Transit City een alternatief. Het model is beschikbaar als gesloten bestelwagen in de uitvoeringen L1H1 en L2H2, maar ook als Chassis Cabine. Die laatste uitvoering biedt een basis voor toepassingen waarbij een specifieke opbouw nodig is.

Het opgegeven laadvermogen van de Transit City Chassis Cabine bedraagt maximaal 1625 kilogram. Welke opbouw uiteindelijk geschikt is, hangt onder meer af van de uitvoering en de eisen van de toepassing. Controleer daarom altijd het toegestane gewicht van het complete voertuig met opbouw en vaste inrichting. Zodat je altijd voldoende over hebt voor het vervoer van vracht.

De beste keuze begint op de werkvloer

Wie een elektrische bedrijfswagen kiest, doet er goed aan eerst de dagelijkse werkzaamheden in kaart te brengen. Welke materialen gaan mee? Hoeveel gewicht moet worden vervoerd? Is een gesloten laadruimte nodig of past een chassis-cabine beter bij het werk?

Door deze vragen vooraf te beantwoorden en de opbouw mee te nemen in de keuze, ontstaat een bedrijfswagen die niet alleen elektrisch rijdt, maar ook praktisch werkt. De Ford Pro-dealer helpt vervolgens graag bij het zoeken naar de juiste bestelwagen en de daarbij behorende conversie.