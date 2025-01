Review Mercedes-Benz Vito 4x4 (2025): natte en besneeuwde wegen maken geen indruk

Nieuws

Net zoals de grotere Mercedes-Benz Sprinter 4x4 is ook de Mercedes-Benz Vito, de middenklasse bestelwagen van het merk, beschikbaar met vierwielaandrijving. Dit kan een slimme toevoeging zijn als je toch al kiest voor een automaat, zo ontdekten wij.

Wat valt op aan de Mercedes-Benz Vito 4x4 (2025)?

Nou, niks. En toch ook weer alles. Want waar een beetje 4x4 hoger op de weg staat voor meer bodemvrijheid, daar is de Vito met permanente vierwielaandrijving vrijwel net zo hoog als zijn voor- en achterwielaangedreven soortgenoten. Je hoeft dus niet hoger te tillen om je spullen eruit te halen. Hij past daardoor nog altijd in een standaard parkeergarage: een groot voordeel voor dagelijks gebruik in de stad.



Wat is goed aan de Mercedes-Benz Vito 4x4 (2025)?

De vierwielaandrijving werkt met het 4ETS-tractiesysteem, een systeem dat continu de kracht over de voor- en achteras verdeelt via een centraal differentieel. Onder normale omstandigheden krijgt de achteras iets meer kracht (45:55), maar bij verschillen in draaisnelheid stuurt het systeem het aandrijfkoppel naar de traagst draaiende as, waardoor maximale grip ontstaat. Slipt een wiel door? Dan schakelt het systeem automatisch over naar de wielen met de meeste tractie.

Wat kan beter aan de Mercedes-Benz Vito 4x4 (2025)?

Er zijn weinig verbeterpunten. De Vito 4x4 is populair onder ondernemers, zoals blijkt uit de nummer 7-positie op de verkooplijst van 2024. Hij biedt veel comfort en komt in verschillende uitvoeringen qua lengte, hoogte en laadvermogen. In tegenstelling tot de Sprinter 4x4, die alleen met de krachtigste motor beschikbaar is, biedt de Vito meer keuze in motoren en prijsklassen. De klager moet daarom goed zoeken naar minpunten.

Wat is de prijs van de Mercedes-Benz Vito 4x4 (2025)?

De prijslijst begint bij 49.254 euro voor de handgeschakelde diesel met 102 pk. Wil je automaat rijden, dan betaal je minimaal 60.701 euro voor een achterwiel aangedreven Vito. Een 4x4 is er vanaf 62.130 euro, in combinatie met de 136 pk-diesel. Wil je meer 4x4-vermogen, dan kun je 4ETS combineren met de 163 of 190 pk diesel.

Wat vind ik van de Mercedes-Benz Vito 4x4 (2025)?

We reden de Vito 4x4 in Oostenrijk. Rijd je omhoog, dan zit je ineens op besneeuwd wegdek. Maar de Vito 4x4 maalt er niet om. Hij rijdt ongemerkt verder, ook van tijdelijk afnemend vermogen of de verdeling ervan voel je helemaal niks. Je hebt op elk moment het idee dat de bus precies weet waar hij mee bezig is in gladde omstandigheden. Het geeft rust achter het stuur.

Nu sneeuwt het niet zo vaak in Nederland, maar het regent des te meer. Ook dan bewijst het systeem zijn kracht, want krijgt een wiel door bijvoorbeeld aquaplaning even geen grip, dan lossen de andere drie het op. Werk je vaak naast het asfalt, dan is de vierwielaandrijving al helemaal een aanrader. Bovendien komt dit systeem altijd met een 9-traps automaat die zijdezacht schakelt. Het maakt niet uit hoe hard je rijdt of hoe steil de bergweg is, de automaat laat je - in samenwerking met het 4ETS - zorgeloos genieten van het rijden.