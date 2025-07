Vervoer je vips in een Volkswagen e-Transporter Kombi of de e-Caravelle?

PARTNERBIJDRAGE

Behalve de elektrische werkbus e-Transporter heeft Volkswagen ook de personenvarianten volledig vernieuwd. De e-Transporter Kombi en zijn luxueuze broer, de e-Caravelle, zijn klaar om personeel, passagiers of vips comfortabel en emissievrij van A naar B te vervoeren. Hoe ver die afstand ook is: comfortabel reizen is bij deze e-bussen inbegrepen.

Volkswagen Transporter: al bijna 80 jaar een icoon

De Volkswagen Transporter is al decennialang een vertrouwd gezicht voor ondernemers in uiteenlopende sectoren. Niet alleen vanwege de laadruimte voor goederen, maar ook door de veelzijdigheid in personenvervoer. De Transporter Kombi en Caravelle zijn daar al jaren belangrijke schakels in. Met de komst van de elektrische e-Transporter krijgen nu ook de personenversies een duurzame opvolger.

Kies je voor robuust of luxe?

Hoewel beide modellen hetzelfde doel hebben – personenvervoer – zijn de verschillen tussen de e-Transporter Kombi en de e-Caravelle duidelijk.

e-Transporter Kombi: robuust en functioneel

e-Caravelle: luxe en representatief

Beide modellen zijn gebaseerd op de e-Transporter en hebben zoals gezegd hetzelfde doel. Toch bedienen ze elk hun eigen doelgroep:

e-Transporter Kombi: praktisch en onverwoestbaar

De Kombi is geliefd bij taxibedrijven, personeelsvervoerders, groepsvervoer en buurtbusdiensten. Standaard is er plek voor acht personen, met een optionele bijrijdersbank zelfs negen. Het interieur is gericht op intensief dagelijks gebruik. Denk aan gemakkelijk te reinigen materialen en een afwerking die wel tegen een stootje kan. Ideaal voor bijvoorbeeld bouwbedrijven of schoolvoer. De e-Transporter Kombi is daarnaast standaard voorzien van diverse rij- en veiligheidssystemen die middels de optielijst nog verder uit te breiden zijn.

e-Caravelle: elektrische luxe voor VIP-vervoer

De e-Caravelle is de chique tegenhanger van de Kombi en richt zich op hoogwaardig personenvervoer. Denk aan hotels, shuttlediensten of vip-transfers. Deze uitvoering biedt onder meer:

Luxe bekleding

Sfeerverlichting

Grote, ergonomische stoelen

Geavanceerd infotainmentsysteem met touchscreen

Uitgebreide geluidsisolatie

Daarnaast is er een lange optielijst beschikbaar om het comfort verder te verhogen.

Foto rechts is e-Transporter Kombi, foto boven artikel is e-Caravelle

Design: stoer versus stijlvol

Ook aan de buitenzijde zie je het verschil. De e-Caravelle oogt extra verfijnd dankzij:

In kleur gespoten bumpers en spiegels

16-inch inch lichtmetalen velgen (standaard bij uitvoering Life)

17-inch lichtmetaal op topversie Style

De e-Kombi benadrukt juist zijn no-nonsense karakter met:

Zwarte bumpers en buitenspiegels

16-inch stalen velgen

En eerlijk is eerlijk: dit draagt bij aan zijn stoere, robuuste karakter.

Prestaties en actieradius: actieradius tot 327 km

Zowel de e-Transporter Kombi als de e-Caravelle is leverbaar in twee lengtematen en beschikt over een 64 kWh accupakket, goed voor een actieradius tot 327 kilometer (afhankelijk van uitvoering en vermogen).

Motoropties:

e-Kombi: 136 pk of 218 pk

e-Caravelle: 136 pk, 218 pk of 286 pk

Prijzen Volkswagen e-Transporter Kombi en e-Caravelle (2025)

De vanafprijzen zijn:

Volkswagen e-Transporter Kombi: 61.990 euro

Volkswagen e-Caravelle: 68.390 euro

Omdat de e-Transporter Kombi en e-Caravelle alleen op geel kenteken worden geleverd, zijn de prijzen dit keer inclusief btw en bpm, kosten rijklaarmaken, recyclingbijdrage, beheerbijdrage lithium-ion batterij en legeskosten.