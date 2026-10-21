Pseudo-eindheffing 2027: ook voor bedrijfswagens met geel kenteken?

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Vanaf 1 januari 2027 krijgen ondernemers te maken met een nieuwe fiscale maatregel: de pseudo-eindheffing. Voor elektrische voertuigen en voor bedrijfswagens op grijs kenteken is dit niet van toepassing. Maar wat betekent het voor bedrijfswagens op geel kenteken?

Wat is de pseudo-eindheffing?

De pseudo-eindheffing is vanaf 1 januari 2027 van toepassing op elke auto met een M1-typegoedkeuring (geel kenteken) én CO2-uitstoot. Maar dan alleen wanneer deze als 'auto van de zaak' wordt ingezet en de werknemer deze voor privédoeleinden mag gebruiken. Daaronder vallen benzine- en dieselauto’s, maar ook plug-in hybrides.

De heffing bedraagt 12 procent van de fiscale waarde per jaar en komt volledig voor rekening van de werkgever. Ook woon-werkverkeer wordt voor deze regeling beschouwd als privégebruik. Bij een auto met een fiscale waarde van 50.000 euro komt dat neer op 6.000 euro extra werkgeversheffing per jaar.

Geldt de pseudo-eindheffing ook voor een bedrijfswagen?

Dat hangt af van het kenteken en de voertuigcategorie. Een traditionele bedrijfswagen met grijs kenteken heeft een N1-typegoedkeuring en is hierdoor vrijgesteld van de pseudo-eindheffing. Ongeacht de aandrijflijn.

Bedrijfswagens met geel kenteken

Maar er zijn ook bedrijfswagens op geel kenteken - en dus M1-typegoedkeuring. Die vallen wél onder de nieuwe regeling als ze CO2 uitstoten. Dat maakt de keuze voor ondernemers complexer. Wie regelmatig in binnensteden werkt, mag met een M1 goedgekeurde diesel, benzine of hybride bestelwagen gewoon een zero-emissiezone binnen rijden.

Wordt zo´n bestelwagen op brandstof echter aan een werknemer ter beschikking gesteld en gebruikt hij of zij deze ook voor privé-doeleinden, dan is de pseudo-eindheffing wel van toepassing. Er zijn enkele uitzonderingen voor bepaalde doelgroepen, zoals zzp´ers, deelnemers van vennoten en maatschappen zonder personeel en beroepen die moeten handelen in noodsituaties, zoals verloskundigen.

Is er alleen sprake van ritten in het kader van de bedrijfsvoering en worden er geen privékilometers gereden, dan zijn de M1-bedrijfswagens interessante kost voor ondernemers die én ver willen rijden én een zero-emissiezone in willen.

Volkswagen Bedrijfswagens biedt andere routes

Volkswagen Bedrijfswagens speelt hierop in met de toCargo-modellen. Dit zijn geel gekentekende M1-modellen die door ombouw – waaronder een tussenschot en vlakke laadvloer – geschikt worden gemaakt voor bedrijfsmatige inzet.

De plug-in hybride toCargo-modellen combineren zo de functionaliteit van een bedrijfswagen met de eigenschappen van een personenauto. Het Volkswagen-aanbod bestaat onder meer uit de Caddy Kombi eHybrid, Multivan eHybrid, Transporter Kombi eHybrid en Caravelle eHybrid, allemaal beschikbaar als toCargo-variant voor zakelijke inzet.

2026 kan een interessant moment zijn

Wil je een M1-bus op geel kenteken als auto van de zaak inzetten, dan is timing belangrijk. Een voertuig dat vóór 1 januari 2027 ter beschikking wordt gesteld, valt onder het overgangsrecht. Zolang het bedrijf het voertuig ter beschikking stelt, geldt de pseudo-eindheffing niet, tot en met uiterlijk 31 december 2030. Alleen bestellen in 2026 is daarbij niet voldoende: de auto moet uiterlijk 31 december 2026 daadwerkelijk op kenteken staan en ter beschikking zijn gesteld.