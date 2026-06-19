Voor ver weg én dichtbij: Volkswagen toCargo oplossing voor ondernemers

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Voor veel ondernemingen is lange afstanden rijden noodzaak. Net zoals werken en leveren binnen een zero-emissiezone. Dan is de keuze diesel óf elektrisch. Of beter gezegd: was. Want er blijkt nog een optie te zijn die in de praktijk prima werkt.

Na 2029 alleen elektrisch in zero-emissiezone

Wie een zero-emissiezone (zez) binnen wil rijden met een bestelwagen, mag dat alleen met een elektrische bus. Nu zijn er nog wat uitzonderingen, maar vanaf 1 januari 2029 is het afgelopen met brandstofmotoren in een zez en moet je toch echt een elektrische bestelwagen hebben.

Een plug-in hybride is geen geen optie voor een zez-bezoekje. Omdat niet gecontroleerd kan worden of je op dat moment elektrisch rijdt of niet, zijn ook deze zuinige modellen niet welkom.

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ToCargo pakt het net even anders aan

Tenzij je het net even anders aanpakt. En daar komen de toCargo modellen van Volkswagen Bedrijsfwagens om de hoek kijken. Een zez is namelijk alleen verboden gebied voor bestelwagens op grijs kenteken. Heeft diezelfde bus een geel kenteken, dan is er niks aan de hand. Met toCargo-ombouw, bouwt Volkswagen geel gekentekende personenwagens om naar bestelwagen.

Kort door de bocht: er wordt een schot geplaatst achter de eerste zitrij of achter de tweede zitrij voor een dubbele cabine. Dan nog een vlakke laadvloer in de Caddy Kombi, Transporter Kombi, Multivan of Caravelle en voilà: de toCargo.

Volledig elektrisch of zuinig met brandstof

De Volkswagen Caddy en Multivan krijgen de 1.5 TSI eHybrid-motor, de Transporter Kombi en Caravelle de 2.5 TSI eHybrid. Deze twee plugin hybridemotoren hebben een lage CO2-uitstoot. Dit is niet alleen goed voor een laag bpm-bedrag (dit wordt bij personenwagens namelijk gebaseerd op de bpm-uitstoot), maar zeker ook voor de brandstofrekening. De Caddy Kombi bijvoorbeeld, rijdt op een volle acculading zo'n 119 km. Heb je toch de benzinemotor nodig, dan is een gemiddeld verbruik van zo'n 1 op 16 mogelijk. Maar zoals gezegd: als je een beetje plant en kunt bijladen, rijd je alleen elektrisch.

Tien Caddy Kombi toCargo's

Jessica Duinhoven van Reinders weet er ondertussen alles van. Dit Amsterdamse bouw- en renovatiebedrijf heeft tien Caddy Kombi toCargo's in dienst en is daar zeer tevreden over. "Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Van verf tot bestelwagen, er wordt heel breed gekeken. De toCargo's passen daar perfect bij. Om verschillende redenen."

De keuze voor de bijzondere plug-in hybrides is niet alleen gemaakt op basis van duurzame criteria. "Dat CO2-uitstoot en brandstofverbruik laag zijn, is vanzelfsprekend prettig. Maar we liepen tegen een paar opgaves op. Wij werken veel aan grote projecten voor woningcorporaties, VvE's en vastgoedondernemers. Zowel in het stadscentrum van Amsterdam als ver buiten de Randstad. Dat we met dezelfde auto zowel een zero-emissiezone binnen kunnen als een project in de regio aanpakken, is heel praktisch."

Werknemer kan niet altijd thuis laden

En er is nog een goede reden: "Onze mensen rijden altijd in dezelfde auto. Met hun eigen spullen en inrichting. Ze nemen die bus mee naar huis. Niet iedereen kan daar laden, dus de flexibiliteit van plug-in hybride is dan een echte meerwaarde," zo ervaart Duinhoven.

Tijdens het werk is het vaak mogelijk om ergens in de buurt bij te laden. "Via een app kunnen ze het verbruik bijhouden. Ook krijgen ze tips over rijgedrag om die zuinigheid nog verder te stimuleren. Dat wordt bijna een sport. Ze willen zoveel mogelijk elektrisch rijden."

ToCargo nu met een scherpe prijs

De toCargo-modellen van zijn tot en met 30 juni bovendien extra scherp geprijsd. Zo is de Caddy Kombi Cargo tijdelijk verkrijgbaar vanaf 31.280 euro. Dan heb je zelfs een dubbele cabine met achterbank. De enkele cabine is er tijdelijk vanaf 31.890 euro (alle prijzen ex. btw, incl. bpm en afleverkosten en 2.000 euro voordeel tot en met 30 juni 2026).