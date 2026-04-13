Zero-emissiezones: de stand van zaken

Nieuws

Op 1 januari 2025 werden in Nederland de eerste zero-emissiezones van kracht. Ondertussen staat de teller op 19 steden, en nummer 20 komt eraan. Wie vanaf 1 juni met een bestelwagen in Arnhem moet zijn, krijgt ermee te maken. Tijd om de regels weer eens toe te lichten.

Moet je af en toe met je bestelbus in de bestaande zero-emissiezones zijn? Dan ben je vast al bekend met de regels en de uitzonderingen hierop. Maar speciaal voor de nieuwkomers in Arnhem (en iedereen die voor het eerst een zez in moet) zetten we de regels nog even op een rij. Ook vind je onderaan een overzicht van alle steden met een nul-emissiezone. Tevens noemen we de steden die de komende jaren een nulemissiezone gaan invoeren.

De basisregel van de zero-emissiezone

De zero-emissiezones zijn om één enkele reden bedacht: de lucht in het stadscentrum, waar dagelijks talloze busjes en vrachtwagens rondrijden, schoner krijgen. De basisregel is dan ook dat je sinds 2025 alleen toegang hebt met bestelwagens die geen CO2 uitstoten. Dat wil zeggen een volledig elektrische bus. Waterstof mag ook, maar die zijn er nog niet veel.

Uitzonderingen voor zero-emissiezones

Hoewel de regel al een ruim decennium bekend is, kwamen op het laatste moment een hoop ondernemers in de problemen. Ze konden - of wilden - nog niet aan de stekkerbus. Vanwege de kosten, maar vooral vanwege de capaciteiten.

De eerste bussen hadden een kleine actieradius, vaak geen trekhaak en konden niet veel kilo's meenemen. Om ondernemers tegemoet te komen, zijn er toentertijd uitzonderingen gemaakt voor voertuigen die vóór 2025 op kenteken zijn gezet:

Euro-6 busjes , op kenteken voor 1 januari 2025: toegestaan tot 1 januari 2029*.

, op kenteken voor 1 januari 2025: toegestaan tot 1 januari 2029*. Euro-5 busjes : toegestaan tot 1 januari 2027.

: toegestaan tot 1 januari 2027. Euro-4 en oudere busjes: volledig verboden in zero-emissiezones.

Gek gevolg van zez-regels

Een gek gevolg van alle regels is dat een Euro-6 busje dat op kenteken is gezet op of ná 1 januari 2025, verboden is in de zero-emissiezones. Met die datum op je kentekencard ben je alleen emissieloos welkom.

Ontheffing mogelijk voor bijzondere situaties

Niet elk voertuig is zomaar op elektriciteit leverbaar. Denk aan grote vrachtwagens, kraanwagens, maar ook bijzonder uitgevoerde bestelwagens van marktkooplui of speciaal ingerichte busjes voor gehandicaptenvervoer. Ook als de kosten van een elektrische bestelwagen de bedrijfsvoering in gevaar brengt, kun je mogelijk een ontheffing aanvragen. En ben je slechts incidenteel in een zez te vinden, dan bestaat de mogelijkheid een dagontheffing aan te vragen. Dat kan maximaal 12 keer per jaar via een speciale RDW-pagina:

Dagontheffing : je kunt 12 keer per jaar een tijdelijke ontheffing aanvragen.

: je kunt 12 keer per jaar een tijdelijke ontheffing aanvragen. Andere ontheffingen : er zijn allerlei ontheffingen, bijvoorbeeld voor gehandicaptenvervoer, speciale uitvoeringen etc.

Illegaal naar binnen? Boete!

Wie illegaal een zero-emissiezone inrijdt, kan op de bon worden geslingerd. De meeste steden hebben cameratoezicht. Daarnaast houden boa's de boel in de gaten. Zij letten ook op niet-uitstootvrije busjes met een buitenlands kenteken. Word je gesnapt, dan kost je dat 120 euro.

Alle zero-emissiezones op een rij

Dit zijn de 19 gemeentes met een zero-emissiezone:

Gemeente ZEZ sinds Amersfoort 1-1-2025 Amsterdam 1-1-2025 Assen 1-1-2025 Delft 1-1-2025 Den Bosch 1-3-2025 Den Haag 1-1-2025 Eindhoven 1-1-2025 Enschede 1-7-2025 Gouda 1-1-2025 Groningen 1-4-2025 Haarlem 1-6-2025 Leiden 1-1-2025 Maastricht 1-1-2025 Nijmegen 1-1-2025 Rotterdam 1-1-2025 Schiphol 1-1-2026 Tilburg 1-1-2025 Utrecht 1-1-2025 Zwolle 1-1-2025

In juni kunnen we Arnhem aan bovenstaande lijst toevoegen, maar daar blijft het voorlopig niet bij. Kijk maar naar de negen (!) zero-emissiezones die de komende jaren nog volgen:

