Zero-emissiezones: maar liefst 40.934 bedrijfswagens op de bon in 2025

Nieuws

In heel 2025 heeft het Centraal Justitieel Incassobureau, beter bekend als het CJIB, 7.570.861 boetebrieven op de post gedaan. Precies 40.934 van deze brieven werden verstuurd omdat de eigenaar van een bestel- of vrachtwagen illegaal een zero-emissiezone was binnengereden. Blijkbaar is het even wennen.

Ze-zones sinds 1 januari 2025

De zero-emissiezones (ze-zones) in binnensteden zijn sinds 1 januari 2025 actief. In de eerste zes maanden zijn er alleen waarschuwingen uitgedeeld, daarna werd het menens en gingen 40.953 overtreders op de bon. Voor bestelwagens tot 3,5 ton bedraagt de boete 120 euro.

Dit terwijl het aantal overtredingen in de al voor 2025 bestaande milieuzones (die merendeels afwijken van ze-zones) net aan een forse daling bezig waren. In 2024 waren dat er 400.000, in 2025 nog 'maar' 230.000. Dit kan te maken hebben met het feit dat sommige milieuzones zijn omgevormd tot ze-zones.

Laatste kans Private lease nu de Toyota Aygo X Stap in de scherp geprijsde Aygo X en rij direct weg in je nieuwe stoere stadsauto vanaf €279 p/m private lease. Ontdek ‘m nu

Onbekendheid met ze-zones

Of de overtredingen het gevolg zijn van moedwillige overtreding omdat iemand in het centrum aan het werk moet of als gevolg van onbekendheid is nu nog niet te zeggen. Dat het niet altijd gemakkelijk is om een ze-zone te ontwijken, speelt overigens mee. Een bord missen is eenvoudig, zeker in het begin van 2025. De borden zijn daarom een paar maanden geleden aangepast en duidelijker aanwezig. Of dit werkt, zullen de cijfers van 2026 duidelijk maken.