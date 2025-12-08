Dit verkeersbord moet eindelijk afrekenen met onduidelijke milieuzones

Nieuws

Op 1 januari 2025 werden de eerste zero-emissiezones ingevoerd. Nog geen jaar later wordt een nieuw verkeersbord aangekondigd om de zones aan te geven. Reden: meer duidelijkheid over welk verbod waar geldt. Want naast zero-emissiezones bestaan er in sommige steden milieuzones.

Welke milieuzones zijn er eigenlijk?

Zero-emissiezone, milieuzone, je moet maar weten waar je wel en niet in mag rijden. Het nieuwe bord moet dit haarfijn duidelijk gaan maken. Beide zones hebben namelijk verschillende regels, met daarbij ook weer verschillende eisen. Voor bestelwagens tot 3,5 ton gelden in zero-emissiezones de volgende eisen:

Geen uitstoot (elektrisch/waterstof): onbeperkte toegang

Emissieklasse 5 (benzine/diesel/lpg, zie kentekenbewijs): toegang tot 1-1-2027

Emissieklasse 6 (benzine/diesel/lpg, zie kentekenbewijs): toegang tot 1-1-2029

Emissieklasse 6, op of na 1 januari 2025 op kenteken: geen toegang

Hoe zie ik het verschil tussen zero-emissiezone en milieuzone?

Voor milieuzones gelden andere regels. Hier kan inrijden ook voor (oude diesel) personenwagens verboden zijn. Elke gemeente mag zelf bepalen of ze zo'n zone instellen en voor welke voertuigen. Door middel van onderborden weet je met welke zone je van doen hebt:

Toont het onderbord een busje en een vrachtwagen: zero-emissiezone (zie foto boven).

Toont het onderbord een auto, bestelwagen, bus of vrachtwagen met daarbij de tekst 'diesel' en rondjes met cijfers, dan geldt het voor de afgebeelde dieselvoertuigen met emissieklassen die overeenkomen met de omcirkelde getallen (zie foto onder).

Zelf opletten blijft het geval

Door in beide gevallen hetzelfde verkeersbord te gebruiken, is het duidelijker dat je een zone binnenrijdt waar emissie-eisen gelden. Aan de bestuurder vervolgens de taak om op te letten of die zone voor hem of haar geldt.

Gemeenten vervangen de oude borden tussen 1 januari en 1 juli 2026.