Zo hoog is de boete voor busjes in zero-emissiezones vanaf 2025

Per 1 januari 2025 starten veertien gemeenten met zero-emissiezones. De eerste vier maanden worden er nog geen boetes uitgedeeld, zodat iedereen kan wennen aan de nieuwe regels. Maar wat zijn de kosten als je met een busje zonder de juiste emissienormen toch een zero-emissiezone binnenrijdt?

Boete zero-emissiezones 2025

De gemeenten hebben besloten om het boetebedrag gelijk te houden aan de huidige tarieven in bestaande milieuzones. Vooralsnog gelden deze milieuzones voor busjes alleen in Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht. Wie daar een niet-toegestaan busje bestuurt, krijgt een boete van € 120. Dit bedrag wordt ook het standaardtarief voor overtredingen van de zero-emissiezoneregels vanaf januari 2025.

Een boetevrije periode om te wennen

Goed nieuws: de eerste vier maanden na de invoering van de zero-emissiezones krijg je geen boete. Gemeenten zullen mogelijk wel waarschuwingen uitdelen om bestuurders bewust te maken van de regels. Na deze aanpassingsperiode worden overtredingen echter streng gehandhaafd.

Uitstel of langere gewenningsperiode?

De Tweede Kamer en de regering hebben geopperd om de invoering van boetes uit te stellen tot 2029 of een langere gewenningsperiode in te stellen. Vooralsnog beslissen de gemeenten echter zelf en gaan de plannen per 1 januari 2025 van start. Eventuele landelijke regelgeving kan nog maanden duren voordat het ingevoerd wordt. Wij blijven je hierover informeren.

Hoe herken je een zero-emissiezone?

De foto boven dit artikel (met dank aan verkeerswinkel.nl) is mogelijk het bord dat aangeeft dat je een zero-emissiezone inrijdt. Het is terug te vinden op de overheidswebsite met officiële verkeersborden, maar volgens een gemeentewoordvoerder van Den Haag is er nog geen landelijk besluit genomen over de borden.