Pas op voor malafide websites voor zez-ontheffingen

Nieuws

Opgepast: wil jij een ontheffing aanvragen voor zero-emissiezones, weet dan dat daar maar één adres voor is: de ontheffingenpagina op rdw.nl. Er zijn echter malafide sites actief die ontheffingen aanbieden. Na betaling krijg je dan alsnog een boete. Hoe zit dit?

In principe zijn de regels voor het inrijden van een zero-emissiezone (zez) helder. Bussen die sinds 1 januari 2025 op kenteken worden gezet, mogen een zez alleen binnen als ze emissieloos zijn. Kort gezegd: bestelwagens die rijden op stroom of waterstof.

Veel ontheffingen voor zero-emissiezones

Er zijn echter een heleboel ontheffingen omdat niet iedereen een elektrische bus kan aanschaffen of niet lang geleden nog een dieselbus hebben aangeschaft. Daarom mogen oudere diesels onder bepaalde voorwaarden voorlopig nog wel naar binnen.

Is jouw bus echter niet welkom, dan kun je bijvoorbeeld een dagontheffing aanvragen. Kun je jouw specifieke bedrijfsvoertuig niet met elektrische aandrijving kopen of is de aanschaf ervan zo duur dat je bedrijfsvoering in gevaar komt, ook dan zijn er ontheffingen mogelijk.

Alle ontheffingen op rwd.nl

Alle mogelijke ontheffingen vind je op de overheidspagina opwegnaarzes.nl of op rdw.nl. Alleen op die laatste pagina kun je ze daadwerkelijk aanvragen. Ga dus niet in zee met andere websites. Dat kost je niet alleen geld, maar je hebt er niks aan. Je krijgt alsnog een boete als je een zez binnenrijdt.

Zero-emissietips voor ondernemers

Kijk voor meer informatie op beide pagina´s hierboven. Op weg naar zes geeft bovendien talrijke tips, rekentools, advies en uitleg over zero-emissiezones en hoe ondernemers hier het beste mee om kunnen gaan. Ook kun je hier een snelle kentekecheck doen om uit te vinden of jouw bus een zez mag binnenrijden.