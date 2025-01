Euro-5 diesel: tot wanneer mag je in alle milieuzones rijden?

Nieuws

Sinds 1 januari 2025 zijn in veertien steden in Nederland zero-emissiezones ingevoerd. Deze zones komen bovenop de bestaande milieuzones in vier steden. Maar wat betekent dit voor ondernemers met een bedrijfswagen met een Euro-5 dieselmotor? Hieronder lees je alles wat je moet weten, inclusief uitzonderingen, alternatieven en praktische tips.

Mag je met een Euro-5 dieselmotor een zero-emissiezone in?

Vanaf 2025 zijn zero-emissiezones uitsluitend toegankelijk voor elektrische bedrijfswagens. Toch is er een overgangsregeling voor voertuigen met een Euro-5 dieselmotor. Hiermee mag je tot 1 januari 2027 nog de zero-emissiezones inrijden. Na deze datum is dit niet meer toegestaan.

Hoe weet ik welke emissieklasse mijn bedrijfswagen heeft?

Als jouw bedrijfswagen tussen 2011 en 2016 op kenteken is gezet, is de kans groot dat het gaat om een Euro-5 dieselmotor. Om dit zeker te weten, kun je het volgende doen:

Controleer je kentekenbewijs (sinds 2015 een kentekencard).

Voer je kenteken in op de website van de RDW om de emissieklasse van je voertuig op te zoeken.

Wat kun je doen doen als je een Euro-5 bedrijfsbus hebt?

Rijd je met een Euro-5 bedrijfswagen? Controleer dan of jouw werkgebied binnen een zero-emissiezone valt. Vanaf 2025 zijn er veertien zones, maar dit aantal groeit de komende jaren. Om verrassingen te voorkomen, is het verstandig om alternatieven te overwegen.

Alternatieven om in zero-emissiezones te rijden

Na 1 januari 2027 wordt het voor dieselvoertuigen met een Euro-5 motor lastig om in zero-emissiezones te rijden. Mogelijke oplossingen zijn:

1. Overstappen op elektrisch rijden of waterstofvoertuigen

Elektrische voertuigen bieden de meest toekomstbestendige oplossing. Hiermee vermijd je de beperkingen van zero-emissiezones.

2. Euro-6 dieselvoertuigen gebruiken

Bedrijfswagens met een Euro-6 dieselmotor die vóór 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet, mogen tot 1 januari 2028 in de zero-emissiezones rijden. Mogelijk wordt deze termijn verlengd tot 1 januari 2029, afhankelijk van nieuwe wetgeving.

3. Dagontheffing: een tijdelijke oplossing

Als elektrisch rijden geen optie is en je slechts sporadisch in een zero-emissiezone hoeft te zijn, kun je gebruikmaken van een dagontheffing: Deze kost 30 euro per dag en kun je maximaal 12 keer per jaar aanvragen via RDW-loket.

Verschil tussen milieuzones en zero-emissiezones

Het is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen milieuzones en zero-emissiezones:

Zero-emissiezones

Deze zijn sinds 1 januari 2025 actief in veertien steden. Ze hanteren strenge regels voor voertuigen, met als doel de uitstoot volledig te elimineren.

Milieuzones

Milieuzones bestaan al langer en vind je in vier steden: Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht. Deze zones hebben als doel de meest vervuilende voertuigen uit het stadscentrum te weren. Dit kan gaan om bedrijfswagens, maar ook over oude personenwagens en zelfs brom- en snorfietsen.