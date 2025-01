Zero-emissiezones zorgen voor heel veel borden en nog meer verwarring

Nieuws

Sinds 1 januari 2025 zijn in veertien steden zero-emissiezones geopend, na een onstuimige aanloop omdat het kabinet er nog een stokje voor wilde steken. De borden hangen er inmiddels en zo zien ze eruit.

De borden op de foto troffen we in het wild aan in Den Haag. En het zijn de bovenste twee waarop je moet letten: die geven de zero-emissiezone aan. Daaronder zijn borden geschroefd voor de al jaren aanwezige milieuzone van Den Haag, waarvoor andere spelregels gelden. Gelukkig is de lantaarnpaal hoog genoeg. Maar zie deze brei maar eens te ontcijferen ...



Zero-emissiezones voorlopig nog boetevrij

We posten even posten bij het zero-emissiebord en zien dat nog niet iedereen op de hoogte is. Want je mag met een Euro-4 bus echt niet meer naar binnen. Gelukkig worden het eerste halfjaar geen boetes uitgeschreven, want een half uurtje vinken had al een aardig bedrag in de gemeentekas opgeleverd.

Voor voertuigen met een Euro-5 motor is toegang tot de zones nog toegestaan tot eind 2026. Heb je een Euro-6 motor en een kenteken van vóór 2025? Dan mag je er tot eind 2027 rijden. Na deze data wordt ook voor deze modellen de toegang beperkt.

Milieuzone is iets anders dan zero-emissiezone

Milieuzones zijn er in een paar grote steden: Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Arnhem. Deze zones hebben als doel de meest vervuilende voertuigen uit het stadscentrum te weren. De regels verschillen per gemeente. In Den Haag, bijvoorbeeld, mogen voertuigen met een Euro-3 motor of lager en bussen met een Euro-5 motor of lager de milieuzone niet meer inrijden. Dit geldt ook voor tweetakt brom- en snorfietsen van vóór 2020.

Belangrijk om te weten: In tegenstelling tot sommige milieuzones, gelden zero-emissiezones alleen voor bedrijfswagens.

Wat is dan het beste met al die zones?

Wil je niet voor verrassingen komen te staan, dan is elektrisch rijden de beste oplossing. Dan hoef je tenminste niet al die borden te ontcijferen waarmee de Nederlandse steden volhangen.