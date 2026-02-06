Heb jij een Euro-5 bus en moet je in een zero-emissiezone zijn: pas dan op!

Nieuws

Heb jij een bestelwagen uit - grofweg - de jaren 2011 en 2016? Check dan op je kentekenbewijs welke emissieklasse jouw bus heeft. Is dit Euro-5? Dan kun je na 2026 geen zero-emissiezone (zez) meer binnen. Onderneem op tijd actie als dit gevolgen gaat hebben voor jouw bedrijf.

Prijzen dieseloccasions stijgen mogelijk

Dat Euro-5 bestelwagens per 1 januari 2027 geen zez meer binnen mogen, is al langer bekend. Net zoals het feit dat de meeste Euro-6 bussen nog tot 2029 een zero-emissiezone in mogen. Misschien lijkt er nog tijd zat, maar vergis je niet: occasionprijzen van Euro-6 bussen die nog tot 2029 een zez binnen mogen, stijgen waarschijnlijk naarmate oudjaar 2026 nadert. Wil je een nieuwe bestelwagen kopen, dan moet dat een elektrische zijn.

Geen gemakkelijke keuze: occasion diesel of nieuw elektrisch

Dat betekent een niet zo gemakkelijke keuze: occasion diesel of nieuw elektrisch. Je zult als ondernemer moeten nadenken over de inzet van je bus. Moet je echt in een zero-emissiezone zijn? Past een elektrische bus wat actieradius en laadvermogen betreft bij jouw werkzaamheden? Kun je laden bij je huis of bedrijf? Het zijn vragen die je eerst moet beantwoorden, voordat je je kunt oriënteren op een andere bus wanneer een zez jouw werkterrein is.

Euro-6 uit 2025 uitgesloten van zero-emissiezone

Maar let op: sinds 1 januari 2025 - tot op heden - worden bestelwagens met emissieklasse Euro-6 verkocht. Die mogen echter geen zez inrijden. Dat oudere bussen met Euro-5 en Euro-6 nu wel nog welkom zijn, heeft te maken met een tijdelijke overgangsregeling.

Euro-6 bestelwagen tot 2028 of 2029?

Vandaar dat een Euro-6 dieselbus, met een kenteken van uiterlijk 2024, een prima alternatief is tot 2029. Wel nog even dit: in eerste instantie was Euro-6 tot 2028 welkom in een zero-emissiezone. Dit wordt opgerekt tot 1 januari 2029, maar die wetsaanpassing is nog niet klaar. Vooralsnog wordt er echter vanuit gegaan dat 2029 de einddatum blijft.

Emissieklasse controleren

Overigens: heeft jouw bestelwagen Euro-4 of lager, dan mag je al sinds 1 januari 2025 niet meer in een zez rijden. Welke klasse jouw bus heeft, vind je op je kentekencard. Sneller is het om je kenteken in te voeren op de homepage van opwegnaarzes.nl. Dan krijg je meteen uitsluitsel of je welkom bent of niet.