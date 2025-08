3 redenen waarom bedrijfswagen-occasions zo in trek zijn

Nieuws

De verkopen van nieuwe bestelwagens zitten in een flinke dip. De afschaffing van de bpm-vrijstelling en de komst van zero-emissiezones hebben flinke impact gehad op de verkopen. Maar waar nieuw niet meer in trek is, blijft de occasionverkoop gewoon doorgaan. Wij hebben hier 3 verklaringen voor.

Elke maand worden gemiddeld zo'n 18.000 bedrijfswagen occasions verkocht door bedrijven en particulieren, zo blijkt uit cijfers van BOVAG. De verkopen zijn vrij constant, met maandelijkse uitschieters van een paar duizend bestelwagens meer of minder.

Dat is aanzienlijk meer dan de 1671 nieuwe bedrijfswagens die afgelopen juli op kenteken zijn gezet. Dat occasions populair zijn, heeft 3 belangrijke redenen:

1. Occasion heeft aangenamere prijs

Volgens BOVAG telde de complete occasionvoorraad eind juni 64.101 gebruikte bestelwagens. Dat levert een ruime keuze op in kleuren, uitvoeringen, maten, trekgewichten etc. Er zijn vaak meerdere modellen te vinden die voldoen aan de wensen. Waardoor de koper kan kiezen wat precies past. Met een prijs die vaak nog onderhandelbaar is omdát er zoveel aanbod is. Zelfs op jong gebruikte bussen is enorm voordeel te halen en rijdt je vaak nog met garantie op zak.

2. Je omzeilt bpm alsnog

Misschien had je voor eind vorig jaar geen mogelijkheid om een andere bus aan te schaffen, maar is het nu toch echt nodig. Wil je graag diesel rijden, dan betaal je nu bpm. Koop je er een die uiterlijk 31 december 2024 op kenteken is gezet, dan is de prijs lager omdat er geen bpm is afgedragen. Dat hoeft nu dan ook niet meer en rijd je dus een vrijwel nieuwe bus voor minder. Veel autobedrijven hebben nog veel van deze voorraadmodellen staan, vaak zonder kilometers op de teller.

3. Zero-emissiezone inrijden met occasion

Naast het bpm-voordeel heeft een bus op fossiele brandstof van uiterlijk 31 december 2024 nóg een voordeel. Heeft die bestelwagen een Euro-6 motor, dan mag je nog tot 2029 een zero-emissiezone inrijden. Euro-6 motoren worden geleverd sinds 2016, dus wanneer je occasion van minimaal dat jaar is, zit je goed.

Check zeker bij een bus uit de overgangsjaren 2015 en 2016 of je bus daadwerkelijk Euro-6 heeft. Dit kan bijvoorbeeld met de kentekencheck op RDW.nl. Heb je Euro-5, dan mag je nog tot 2027 zero-emissiezones binnen. Is de Euro-klasse lager, dan zijn die zones verboden gebied.