Euro-4 diesel: tot wanneer mag je in alle milieuzones rijden?

Sinds 1 januari 2025 zijn in 14 gemeenten zero-emissiezones van kracht. In principe zijn deze gebieden alleen toegankelijk voor voertuigen zonder CO2-uitstoot, maar er zijn enkele uitzonderingen. Gelden die ook voor een bus met Euro-4 dieselmotor?

Euro-4 diesel: wat houdt dit in?

De Europese Unie heeft de afgelopen decennia steeds strengere milieuregels ingevoerd om motoren schoner te maken. Deze regels resulteren steeds in nieuwe Euro-klassen. Dieselbedrijfswagens die voldoen aan de Euro-4 norm zijn geregistreerd tussen 1 januari 2005 en 31 augustus 2010. Wil je weten welke emissieklasse jouw bus heeft? Dit kun je controleren op je kentekenbewijs, kentekencard (beschikbaar sinds 2015) of door je kenteken in te voeren op de website van de RDW.

Mag ik met mijn Euro-4 diesel een zero-emissiezone binnen?

Het korte antwoord: nee. Voertuigen met een Euro-4 motor of lager zijn niet toegestaan in zero-emissiezones. Momenteel mogen Euro-5 en Euro-6 bussen nog wel naar binnen, maar dit verandert in de komende jaren. Vanaf 1 januari 2027 zijn ook Euro-5 bussen niet meer welkom. Euro-6 bussen krijgen nog een beperkte vrijstelling tot 1 januari 2028, mogelijk zelfs tot 1 januari 2029, afhankelijk van nieuwe regelgeving. Daarna zijn uitsluitend emissieloze voertuigen toegestaan in zero-emissiezones.

Dagontheffing als tijdelijke oplossing

Tot en met april 2025 worden nog geen boetes uitgeschreven, maar mogelijk wel waarschuwingen. Daarna mag je zonder ontheffing niet meer met een Euro-4 bus de zero-emissiezones in. Als je slechts sporadisch in een zero-emissiezone moet zijn, kun je een dagontheffing aanvragen. Deze kost 30 euro per dag en is maximaal 12 keer per jaar te verkrijgen via een speciaal RDW-loket.

Alternatieven voor Euro-4 bus

Naast de dagontheffing zijn er enkele alternatieven, maar die vragen wel om een investering:

1. Overstappen op een elektrische bestelwagen:

Overstappen kan een flinke uitgave zijn, maar het geeft je de zekerheid dat je altijd toegang hebt tot zero-emissiezones. Overweeg een tweedehands elektrische bus om kosten te besparen. Vaak is de actieradius van zo’n occasion beperkt, houd dus rekening met de kilometers die je per dag moet rijden.

2. Een Euro-6 bus aanschaffen:

Als je liever bij diesel blijft, kan een Euro-6 bus een tijdelijke oplossing zijn. Euro-6 bussen die vóór 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet, mogen de komende jaren nog rijden in zero-emissiezones. Tip: veel dealers hebben eind 2024 een voorraad Euro-6 bussen aangelegd. Deze zijn technisch nieuw, maar administratief op tijd geregistreerd. Op occasionsites zijn ook deze bussen goed te vinden.