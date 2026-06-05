Deze nieuwe phev-bus heeft ook een versie voor zero-emissiezones

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Met de komst van de jongste eHybrid-versie, de Transporter eHybrid, heeft Volkswagen het plug-in hybride gamma compleet. Hoewel deze stekker-benzinebussen niet welkom zijn in zero-emissiezones, biedt de Duitse bussenbouwer toch een uitweg. En die heet 'toCargo' .

56 kilometer elektrisch rijden

De nieuwe Volkswagen Transporter eHybrid combineert een 2,5-liter viercilinder benzinemotor met een elektromotor. Samen leveren ze een systeemvermogen van 233 pk. Dankzij een accupakket van 16,5 kWh kan de bestelwagen tot 56 kilometer volledig elektrisch rijden. Voor langere afstanden neemt de benzinemotor het werk over, waardoor ondernemers niet afhankelijk zijn van laadmogelijkheden onderweg.

Tot 1.187 kg laadvermogen en 2.300 kg trekgewicht

De Transporter eHybrid is verkrijgbaar met een normale of verlengde wielbasis en wordt geleverd in vijf uitvoeringen: Transporter, Life, Style, Bulli en PanAmericana. Afhankelijk van de gekozen variant bedraagt het maximale laadvermogen 987 of 1.187 kilogram. Het maximale trekgewicht komt uit op 2.300 kilogram.

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Interessant voor ondernemers door lagere bpm

Volgens Volkswagen biedt de plug-in hybride aandrijflijn meerdere voordelen voor zakelijke gebruikers. Zo profiteren ondernemers van een lagere bpm in vergelijking met vergelijkbare benzine- en dieselmodellen. Daarnaast zorgt de combinatie van verbrandings- en elektromotor voor prima prestaties en de mogelijkheid om dagelijkse ritten volledig elektrisch af te leggen. Ook functies zoals voorverwarmen of koelen van het interieur op afstand dragen bij aan het gebruiksgemak.

Prijs van de Volkswagen Transporter eHybrid (2026)

De Volkswagen Transporter eHybrid is vanaf nu te koop met een vanafprijs van 45.790 euro. Ben je een snelle beslisser? Tot en met 30 juni is de bus er al vanaf 40.790 euro (alle prijzen ex. btw/incl. bpm).

Alternatief: een toCargo-uitvoering

Naast de reguliere eHybrid-modellen biedt Volkswagen Bedrijfswagens de Transporter ook als toCargo-uitvoering aan. Hierbij wordt de Kombi-personenwagenvariant (M1/geel kenteken) omgebouwd tot bedrijfswagen. Stoelen er uit, vlakke laadvloer en tussenschot er in.

Zero-emissie inrijden?

Let als ondernemer wel even op: omdat een toCargo op geel kenteken staat, mag zo'n model zero-emissiezones binnenrijden. Die zijn immers alleen gesloten voor grijs gekentekende bussen. Maar er is een keerzijde. Volgens de toCargo-brochure van het merk, betekent dit dat:

de (hogere) personenautotarieven voor mrb gelden.

de koper geen gebruik kan maken van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

er geen beroep kan worden gedaan op de vrijstelling voor rittenregistratie (de zogenaamde 'Regeling uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto').

Reken daarom altijd goed uit, of laat je financieel adviseren, wat dit voor jouw onderneming betekent.