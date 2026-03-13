Zo rij je met je plug-in hybride toch een zero-emissiezone in

Voor ondernemers kan het een lastige keuze zijn: je klanten in een zero-emissiezone vaarwel zeggen of een elektrische bus kopen. Rij je bovendien veel buiten die zones, dan is elektrisch misschien nog niet handig. Gelukkig is er een nieuwe oplossing.

Lage CO2-uitstoot

De plug-in hybride aandrijving is zowel bij personenwagens als bij bedrijfswagens enorm in opkomst. De lage CO2-uitstoot zorgt voor een gunstig bpm-tarief en rij je niet meer dan enkele tientallen kilometers per dag, dan rij je nog goedkoper op stroom. Toch mag je met zo'n bus geen enkele zero-emissiezone binnen. Dat is voorbehouden aan volledig emissieloze bestelwagens.

Met plug-in hybride toch in een zero-emissiezone

Behalve als je bij Volkswagen vraagt om een toCargo-versie met plug-in hybridemotor, zoals de Multivan eHybrid en Caddy Kombi eHybrid. Dit zijn modellen op geel kenteken die worden omgebouwd naar een bestelwagen. Ondanks deze ombouw blijven het auto´s op geel kenteken en mogen ze, in tegenstelling tot een grijs kentekenversie, gewoon een zero-emissiezone binnen.

Van bus terug naar personenwagen

Een belangrijk voordeel van de toCargo-modellen is dat ze gebaseerd zijn op personenauto’s. Dat betekent dat ze vaak een luxere uitrusting hebben dan de bedrijfswagens. Ook kunnen ze bij verkoop weer worden teruggebouwd naar personenwagen, wat de verkoopwaarde kan verhogen.

Laadruimte-oplossing

De ombouw naar toCargo omvat een professioneel ingerichte laadruimte, met onder meer een tussenschot en een vlakke laadvloer.

Wat is de prijs van de toCargo-modellen?

De eerste toCargo-uitvoeringen zijn per direct leverbaar op basis van drie modellen van Volkswagen:

Volkswagen Caddy Kombi eHybrid, vanaf 33.234 euro

Volkswagen Multivan eHybrid, vanaf 51.529 euro

Volkswagen ID. Buzz, vanaf 41.851 euro

Binnenkort wordt het aanbod verder uitgebreid met twee plug-in hybride modellen:

Volkswagen Transporter Kombi eHybrid, vanaf 45.298 euro

Volkswagen Caravelle eHybrid, 51.140 euro

Deze varianten worden naar verwachting medio maart toegevoegd aan het gamma.