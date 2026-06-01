Waarom zou ik een plug-in hybride bestelwagen rijden?

PARTNERBIJDRAGE

Wie er niet uitkomt of diesel of elektrisch de beste oplossing is, heeft nog een keuze: de plug-in hybride bestelwagen. Dit is met name voor kilometers verslindende dieselrijders het alternatief. Het is ook een mooie overbrugging naar toekomstig elektrisch rijden. En er is meer. In dit artikel lees je de belangrijkste voordelen.

Wat is een plug-in hybride bestelwagen?

Een plug-in hybride bestelwagen heeft zowel een elektromotor als een brandstofmotor. De accu van de elektromotor laad je op via een (snel)laadpaal of stopcontact. Daardoor kun je een deel van je ritten volledig elektrisch rijden. Dit gaat dan over afstanden van zo'n 50 kilometer. Vaak meer dan genoeg voor een dagje rijden.

Is de accu leeg en is bijladen even geen optie? Dan neemt de verbrandingsmotor het automatisch over. Omdat de elektromotor licht bijgeladen wordt tijdens het remmen, is er vaak stroom voorhanden om de brandstofmotor te ondersteunen. Die hoeft dan minder hard te werken, wat weer gunstig is voor het brandstofverbruik.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 47.990 Ontdek 'm nu

Voordeel 1: lagere brandstofkosten

Rijd je veel korte ritten? Dan kun je vaak volledig elektrisch rijden. Dat betekent minder tanken en lagere brandstofkosten. Zeker bij dagelijks gebruik kan dat flink schelen op jaarbasis.

Neem bijvoorbeeld de Volkswagen Transporter eHybrid. Met zijn vermogen om tot 57 kilometer (WLTP) elektrisch te rijden, drukt hij het gemiddelde brandstofverbruik naar 1 op 27. Dat is toch de eerste winst voor een ondernemer.

Let wel op als je veel in zero-emissiezones werkt. Daar is een PHEV niet welkom. Je kunt hooguit 12 keer per jaar een 1-dags ontheffing aanvragen.

Voordeel 2: geen zorgen over actieradius

Een volledig elektrische bestelwagen heeft een beperkte actieradius. Bij een plug-in hybride bestelbus heb je dat probleem niet. Is de batterij leeg? Dan rijd je gewoon verder op brandstof. Dat maakt een plug-in hybride ideaal voor ondernemers met wisselende routes.

Voordeel 3: overbrugging naar elektrisch rijden

Wanneer elektrisch rijden op dit moment nog niet handig is voor jouw bedrijf, bijvoorbeeld omdat je lange afstanden maakt of last hebt van het overvolle stroomnet en moeilijk kunt opladen, dan is een PHEV een prettig alternatief en een goede overbrugging om straks wél voor elektrisch te kiezen.

Voordeel 4: Comfortabel en stil rijden

Elektrisch rijden betekent stil, soepel en comfortabel rijden. Vooral in stadsverkeer of tijdens fileverkeer merk je direct het verschil. Minder geluid en direct trekkracht zorgen voor een prettige rijervaring.

Is een plug-in hybride bus interessant voor jou?

Een plug-in hybride bestelwagen is vooral interessant als je:

veel korte ritten maakt;

soms lange afstanden moet rijden;

wilt besparen op brandstofkosten;

nog niet klaar bent voor volledig elektrisch rijden.

Bovendien: een PHEV heeft een hoog laad- en trekvermogen. Nemen we ook hier de Volkswagen Transporter eHybrid als voorbeeld. Die mag een aanhanger trekken tot 2300 kilogram (geremd) en maximaal 987 kilogram lading vervoeren. Waarmee PHEV rijden een mooi alternatief vormt voor diesel en elektrisch.