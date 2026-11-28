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Een bestelwagen moet vooral zijn werk doen, maar volgens Gilles Vidal is dat lang niet genoeg. De hoofdontwerper van Stellantis belooft dat de elf nieuwe bedrijfswagens die tot 2030 onder de vlag van Stellantis Pro One verschijnen er ook aantrekkelijk uit gaan zien.

Vidal is verantwoordelijk voor het design binnen het concern achter onder meer Peugeot, Fiat, Opel en Citroën. Voor bedrijfswagens gelden volgens hem in grote lijnen dezelfde ontwerpprincipes als voor personenauto's. Het doel is niet alleen een goede bestelwagen af te leveren, maar het totaalconcept naar een hoger plan te tillen.

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Eerst de basis, dan de looks

Dat begint bij de architectuur. Vidal wijst op middelgrote elektrische bestelwagens van concurrenten zoals de nieuwe Kia PV7 en de Renault Trafic E-Tech electric. De verhouding tussen voor- en achterkant, de breedte, de wielbasis en de ruimte tussen de wielen bepalen samen hoe sterk het totaalontwerp wordt. Ook functioneel valt winst te halen, denk aan slimmere afmetingen, een betere toegankelijkheid en bredere deuropeningen. "Maar een bedrijfswagen moet er ook interessant uitzien", zegt Vidal. "Het mag niet alleen een goed voertuig zijn dat zijn werk doet."

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Geen saaie dozen in het straatbeeld

Dat bedrijfswagens steeds beter ogen, is voor Vidal geen bijzaak. Hij ziet het als een verantwoordelijkheid van elke ontwerper, of het nu gaat om meubels, telefoons of auto's. Want al die ontwerpen belanden uiteindelijk in de openbare ruimte, waar iedereen ermee wordt geconfronteerd. Hij vergelijkt het met een lelijk gebouw midden in een stad: mensen kijken ernaar en vragen zich af waarom iemand dat heeft ontworpen. Iets saais of middelmatigs dat jarenlang het straatbeeld bepaalt, wil hij dan ook voorkomen.

Robuust, maar met een eigen gezicht

Volgens Vidal speelt het uiterlijk ook voor zakelijke kopers wel degelijk mee. "Als je twee bestelwagens hebt met dezelfde prijs, afmetingen en motor, waarom zou je dan niet kiezen voor de auto die er interessanter uitziet?" Elk merk moet daarom een eigen identiteit uitstralen, al vraagt dat bij bedrijfswagens om een andere vertaling dan bij personenauto's. Het ontwerp moet robuuster en beschermender ogen, zodat het voertuig betrouwbaar en degelijk aanvoelt.

