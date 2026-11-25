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Lang geleden had Hyundai bestelwagens ook in de showroom staan, zoals de H100 en H200. Niet al te groot en met een vriendelijk prijskaartje. Na ruim 20 jaar meldt Hyundai zich opnieuw aan het bestelwagenfront, met de Staria Electric Cargo. Of dat ook werkt, lees je hier.

Hoe rijdt de Hyundai Staria Electric Cargo (2027)?

In het overzicht van het personenwagengamma van Hyundai staat al langer de 9-persoons Staria Electric Passenger. En die vormt volgens de Koreanen een mooie basis voor de Cargo. Dichte zijkanten, banken er uit, tussenschot en klaar.

Dat de Cargo in de basis een personenwagen is, merk je goed tijdens het rijden: het comfort is uitmuntend. De bus is stil, biedt stevige stoelen, een goed instelbare zitpositie en een heerlijk rijgedrag. Geen zwaar afgeveerde bus, maar meer een allemansvriend. Snelheidsdrempels worden goed gladgestreken door het onderstel en toch blijft de bus lekker in het spoor in een lange snelwegbocht.

Met veel belading (max. 1040 kilogram) merk je wel dat de vering iets steviger wordt, maar nog altijd is comfort het kernwoord. Een aanhanger hebben we er niet achter gehad, maar dat kan tot maximaal 2000 kg (geremd). Opvallend is dat de Hyundai, als gevolg van zijn personenwagenafkomst, standaard aan weerszijden schuifdeuren heeft.

Wat betreft kracht van de elektromotor voel je ook zonder aanhanger al dat de Staria Electric Cargo voldoende in huis heeft om zwaar beladen zijn werk te doen. Het vermogen van 218 pk en het koppel van 350 Nm leggen vanaf het wegrijden alle kracht meteen op de weg. Verschillende rijmodi geven je een boost wanneer het nodig is, bijvoorbeeld heuvelopwaarts of om snel even in te halen. Kost wat meer stroom, maar het blijkt in praktijk erg fijn.

Over stroom gesproken: de Staria Electric Cargo beschikt over een 800 V-systeem. Hierdoor gaat laden - bij een geschikte snellader - extra snel. In 5 minuten krijgt de 84 kWh-accu er dan tot 100 km bij, van 10 tot 80 procent accucapaciteit gaat in zo'n 20 minuten. Je kunt nog niet eens een koffie halen in die tijd. Volgens de WLTP-papieren rijdt de bus 450 km op één lading. Tijdens de test tekenden we een verbruik op van 22,4 kW/100 km, goed voor een bereik van tegen de 350 km (onbeladen).

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Wat zijn de belangrijkste specs van de Hyundai Staria Electric Cargo?

De Hyundai Staria Electric Cargo (2027) is met slechts één accupakket leverbaar. De belangrijkste specificaties zijn:

Accupakket: 84 kWh

800 V-systeem

Laadtijd snellader 350 kW (10-80%): 20 minuten

Laadtijd 11 kW, 3-fase 16A (10-100%): 7,5 uur

Vermogen: 218 pk

Koppel: 350 Nm

Laadruimte: 4935 liter

Max. laadgewicht: 1040 kilogram

Max. aanhangergewicht: 2000 kilogram (geremd)

Leeggewicht: 2273 kilogram

Wat is de prijs van de Hyundai Staria Electric Cargo (2027)?

De Staria Electric Cargo is leverbaar in drie uitvoeringen, te beginnen bij de Work-versie vanaf 39.995 euro. De Pro is er vanaf 41.995 euro en de Elite vanaf 42.995 euro (alle prijzen ex. btw/bpm).

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Hoe is de Hyundai Staria Electric Cargo uitgerust en wat zijn goede accessoires?

Het is en blijft een werkpaard, maar wel een met een personenwagen als basis. Dat betekent dat de uitrusting prima in orde is. In het basismodel kun je al rekenen op:

12,3 inch multimediasysteem met Apple CarPlay / Android Auto

Digitaal instrumentenpaneel

Schuifdeuren aan weerszijden

Achterdeuren

Achteruitrijcamera

Airconditioning

Peddels aan het stuur voor regeneratief remmen

Over-the-air (OTA) software-updates

De door ons gereden Pro-uitvoering voegt hier nog aan toe:

Highway Driving Assistant (HDA)

Navigatie (Work alleen via Apple CarPlay / Android Auto)

Stoel- en stuurverwarming

Bijzondere opties op de Pro zijn:

Achterklep i.p.v. deuren (550 euro)

V2L-aansluiting (bijv. voor aansluiten externe apparatuur, 822 euro)

Wat vind ik van de Hyundai Staria Electric Cargo (2027)?

De Hyundai Staria Electric Cargo is wat prijs en specificaties betreft een goede aanbieding. Voldoende laadruimte, behoorlijk wat laadvermogen en een prima actieradius voor de meeste ondernemers. De Highway Driving Assistant (HDA) voegt vooral in het drukke verkeer veel toe, met name in files. Dan blijft de bus tussen de lijnen en remt hij en trekt hij zelf weer op. Dat draagt bij aan een ontspannen rit.



Het comfort aan boord is hoog door de personenwagenafkomst, maar dat heeft ook een nadeel. In een bus heb je behoefte aan goede en veel opbergruimtes. Daarmee is de Staria karig bedeeld. Bovendien gaan pennen, notitieboekjes, telefoons, (zonne)brillen etc. al snel een zwervend bestaan leiden.

Ook een gemiste kans is de afwezigheid van een lcd-achteruitkijkspiegel. Dat hoeft echt niet heel veel extra te kosten, gezien alle camera's die er toch al rondom de bus hangen. En het is een absolute meerwaarde op veiligheidsgebied. Je ziet al weinig rondom. De normale spiegel die er wel hangt, laat de reflecties zien van de ruit in het tussenschot. Erg vervelend.

Ondanks de paar minpuntjes is de Staria Electric Cargo echter een model om mee te nemen op je lijstje.