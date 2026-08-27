Hyundai plakt kleine prijs op grote broer van Kia PV5 Cargo

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Terwijl de Kia PV5 Cargo omhoog schiet in de verkoophitlijst, meldt een concerngenoot zich voor dienst: de Hyundai Staria Electric Cargo. De elektrische bestelwagen is een fikse maat groter en biedt veel keuzemogelijkheden - ook al wordt-ie met slechts één accupakket geleverd.

Voor ondernemers die veel vervoeren

De Staria Electric Cargo is een ruime elektrische bestelwagen. Met een laadvermogen van 1.040 kilogram, ruimte voor drie europallets en een maximaal geremd trekgewicht van 2.000 kilogram, behoort hij tot de praktisch inzetbare modellen in het segment. De dubbele schuifdeuren, lage laadvloer van 573 millimeter en ruime achterdeuren moeten laden en lossen eenvoudiger maken tijdens een drukke werkdag.

Ook de laadruimte is royaal bemeten. Hij is 2,50 meter lang en biedt volop mogelijkheden voor inrichting met bijvoorbeeld stellingen, een werkplaatsinterieur of koelvoorziening. Daarmee mikt Hyundai op uiteenlopende branches, van installatiebedrijven tot bezorgdiensten.

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800 volt-techniek beperkt stilstand

Alle uitvoeringen beschikken over een 84 kWh-batterij, een elektromotor van 218 pk en een WLTP-actieradius tot 450 kilometer. Dankzij de 800 volt-architectuur kan de batterij onder ideale omstandigheden in ongeveer 20 minuten van 10 naar 80 procent worden geladen aan een 350 kW-snellader. AC-laden gebeurt standaard met 11 kW.

Hyundai levert de elektrische bestelwagen als Work, Pro en Elite. Zelfs de basisversie krijgt al een uitgebreid pakket rijhulpsystemen, terwijl de Elite onder meer Vehicle-to-Load biedt om elektrisch gereedschap of apparatuur van stroom te voorzien.

Grote broer van Kia PV5 Cargo

Opvallend is dat de Staria Electric Cargo niet de enige Koreaanse elektrische bedrijfswagen is. Concerngenoot Kia PV5 Cargo kiest eveneens voor elektrisch zakelijk vervoer, maar is compacter en biedt maximaal 4,4 m3 laadruimte, tot 416 kilometer WLTP-bereik en een lager laadvermogen.

Hyundai Staria Electric Cargo: prijs en levertijd

Het nieuwe werkpaard van Hyundai met 84 kWh krijgt een vanafprijs van 39.995 euro, exclusief btw. Dat is maar een paar duizend euro méér dan wat Kia in rekening brengt voor een PV5 Cargo met een batterij van 71,2 kWh.

Bestellen kan al vanaf september, de eerste uitleveringen van de Hyundai Staria Cargo worden in het vierde kwartaal verwacht.