Nieuwe Renault Trafic Van E-Tech electric: meer dan een bestelwagen

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De elektrische bestelwagen is ondertussen niet meer weg te denken in de hedendaagse brandstofmix. Sterker nog: het is op dit moment de meest verkochte bus. En dan staan we pas aan het begin van de elektrische revolutie. Een nieuwe generatie gaat de kaarten anders schudden.

Nieuwe generatie elektrische bedrijfswagens

De eerste elektrische bestelwagens waren vaak bestaande dieselmodellen waarin de verbrandingsmotor was vervangen door een elektromotor. De nieuwste generatie wordt vanaf de tekentafel als elektrische bedrijfswagen ontwikkeld. Dat levert voordelen op op het gebied van ruimte, efficiëntie, actieradius en laadsnelheid. Ook op softwaregebied zijn deze modellen klaar voor de toekomst.

Ontworpen voor elektrische aandrijving

Een goed voorbeeld is de nieuwe Renault Trafic Van E-Tech electric, die eind dit jaar op de markt verschijnt. Doordat de bestelwagen speciaal voor elektrische aandrijving is ontwikkeld, kon Renault de beschikbare ruimte optimaal benutten zonder concessies te doen aan de laadcapaciteit of praktische inzetbaarheid.

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Met een actieradius tot 450 kilometer (WLTP) is de Trafic Van E-Tech electric geschikt voor zowel distributiewerk in de stad als langere ritten.

Een belangrijk technisch voordeel is het 800V-platform. Dat maakt aanzienlijk sneller laden mogelijk dan de gebruikelijke 400V-techniek. Onder ideale omstandigheden is de accu in ongeveer twintig minuten van 15 naar 80 procent op te laden. Voor ondernemers betekent dat minder stilstand en meer tijd op de weg.

Software wordt steeds belangrijker

Bij moderne bedrijfswagens draait het allang niet meer alleen om de aandrijflijn. Ook software speelt een steeds grotere rol. De nieuwe Trafic Van E-Tech electric is daarom ontwikkeld als Software Defined Vehicle. Daardoor kunnen functies tijdens de levensduur van de bedrijfswagen via over-the-air-updates worden verbeterd of uitgebreid.

Dat heeft niet alleen voordelen voor de veiligheid en prestaties, maar maakt het ook eenvoudiger om de bedrijfswagen aan te passen aan veranderende werkzaamheden. Voor veel updates is een bezoek aan de werkplaats niet langer nodig.

Klaar voor de toekomst

Ook op het gebied van connectiviteit zet Renault een stap vooruit. Dankzij de openR-softwarearchitectuur kunnen bedrijven in de toekomst eigen toepassingen koppelen aan de bedrijfswagen. Denk aan logistieke software, wagenparkbeheer of branchespecifieke apps die rechtstreeks in het infotainmentsysteem draaien.

Zo groeit de Trafic Van E-Tech electric mee met de onderneming. Niet alleen als vervoermiddel, maar ook als digitaal hulpmiddel dat het dagelijkse werk efficiënter kan maken.

Als eerste bestellen?

De nieuwe Renault Trafic Van E-Tech electric is binnenkort bestelbaar. Wie op de hoogte wil blijven van de introductie en de start van de verkoop, kan zich aanmelden voor de Renault R Pass.