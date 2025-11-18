Nieuwe Renault Trafic E-Tech Electric verwent je - en niet alleen met bliksemsnel laden

Nieuws

Renault heeft vandaag de volledig nieuwe Trafic E-Tech Electric (2026) gepresenteerd. Behoorlijk vroeg, want de leveringen beginnen pas eind 2026. Toch is het een slimme zet, want nu weten ondernemers wat er komen gaat. De statische kennismaking is veelbelovend.

De vormen van de nieuwe Trafic E-Tech Electric (2026) waren al enigszins bekend. Begin dit jaar hebben we immers al naar het prototype kunnen kijken. Bijzonder is dat de vormen van het prototype goeddeels gehandhaafd bleven, zij het dat het productiemodel iets minder scherp, mar nog altijd aantrekkelijk oogt.

Gebleven is ook de beloofde 800V-technologie. Hierdoor is de toch al prima actieradius van maximaal 450 km (WLTP) in circa 20 minuten van 15 naar 80 procent bij te laden aan de snellader.

Renault Trafic E-Tech Electric (2026) kleiner dan huidige Trafic

Die belijning zorgt er voor dat de elektrische Trafic kleiner lijkt dan hij in werkelijkheid is. Feitelijk is hij dat ook ten opzichte van de huidige generatie. In lengte 1 meet de nieuweling 4870 mm, in lengte 2 is dat 5270 mm.

Bij de huidige Trafic is dat respectievelijk 5080 mm en 5480 mm. Dit heeft eveneens impact op het laadvolume. De L1 biedt 5,1 kubieke meter, de L2 5,8 kuub. En dat is toch flink minder dan bij de huidige versie, die respectievelijk 5,8 en 6,7 m3 aan laadruimte heeft. Het laadvermogen ligt tussen 1,1 en 1,3 ton.

Daar staat tegenover dat de nieuwe Trafic E-Tech Electric zich lekker vlot door nauwe straatjes kan bewegen. Zijn draaicirkel (10,30 m) is dan ook te vergelijken met die van een Renault Clio. De hoogte blijft beperkt op 1900 mm, zodat de bus in de meeste parkeergarages past. Toch passen er makkelijk twee pallets in, mede dankzij de ver openzwaaiende achterdeuren en flinke laadopening via de zijschuifdeur.

Luxe interieur voor Renault Trafic E-Tech Electric

Het interieur is de grootste verrassing. Waar veel bestelwagens een nogal minimalistisch design hebben, krijgt de Renault Trafic E-Tech Electric vanaf de basis een fraaie cabine mee. Grote stoelen bekleed met stoere, jeansachtige stof, een buisvormig dashboard van zachte kunststof. Het 10-inch digitale instrumentarium is helder en overzichtelijk.

Het 12-inch touchscreen is op de bestuurder gericht en maakt het bedienen van accessoires en veiligheidssystemen eenvoudig. Ook handig: het car operating system (CAR OS) is gebaseerd op AndroidAuto en kan daardoor eenvoudig worden aangepast met huiseigen software van de eigenaar. Geen losse tablets meer om de afleverroute of werkbriefjes op te halen, dat gaat gewoon via het ingebouwde touchscreen.

De nieuwe bus is tenslotte een Software Designed Vehicle (SDV). Dit betekent in het kort, dat eerst de software is ontwikkeld en daarna pas de rest van het voertuig. Software is daarom een van de belangrijkste componenten van de nieuwe Trafic en dit biedt volgens Renault veel meerwaarde.

Zo kunnen upgrades de bus op afstand voorzien van nieuwe mogelijkheden, ook zal er op termijn zogenaamd 'voorspellend onderhoud' uitgevoerd kunnen worden. Dat scheelt tijd in de garage en dat is van belang, want rijden is geld verdienen.

Wat is de prijs van de nieuwe Trafic E-Tech Electric (2026)?

De prijs van de nieuwe Trafic E-Tech Electric is nog niet bekend, verwacht wordt dat de orderboeken in de zomer van 2026 opengaan. Dit betekent wel dat de huidige elektrische Trafic gaat verdwijnen. De brandstofversies gaan in hun huidige jasje gewoon door.