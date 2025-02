Nieuwe elektrische Renault-busjes: dit moet je weten over de Trafic, Estafette en Goelette E-Tech electric

Nieuws

In 2026 komt Renault met drie elektrische bussen, waarvan er twee een retrodesign hebben. De in 2024 gepresenteerde Renault Estafette knipoogde naar het oude model uit 1959 en dat smaakte kennelijk naar meer. Al gaan de Fransen met hun bedrijfswagens niet zo ver als met de Renault 4 en 5.



Retrodesign met moderne technologie

Net zoals de Renault 4 en 5 een retro-uitstraling kregen, herintroduceert Renault nu ook twee iconische namen uit zijn bedrijfswagenverleden: de Estafette en de Goelette. De Estafette, een eerbetoon aan het model uit 1959-1980, werd al eerder gepresenteerd. De nu aangekondigde Goelette grijpt terug naar zijn voorganger, die tussen 1956 en 1966 populair was.

Naast deze twee klassiekers onthult Renault bovendien de opvolger van de elektrische Trafic: de Trafic E-Tech electric. Ook de Estafette en Goelette krijgen de toevoeging E-Tech electric in hun naam, waarbij het woordje ‘electric’ duidelijk maakt dat ze anders zijn dan de al bestaande E-Tech-bussen van het merk.

Alle drie de modellen zijn namelijk zogenoemde SDV’s (Software Defined Vehicles). Dit betekent software een belangrijk onderwerp is in de ontwikkeling. Voordeel is dat je auto minder snel veroudert, omdat heel makkelijk nieuwe software (zoals veiligheidssystemen) kan worden toegevoegd.

Renault Trafic E-Tech electric: ruim en wendbaar

De huidige Trafic E-Tech is een elektrische bus die veel deelt met de brandstofmodellen. Maar de nieuwe E-Tech electric is helemaal als elektrische bus ontwikkeld. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat er later een brandstofversie komt van dit specifieke model.

Wat de Trafic E-Tech electric uniek maakt, is het ‘one-box-design’ met korte overhangen, een lange wielbasis en wielen op de uiterste hoeken. Dit zorgt voor extra stabiliteit en maximale laadruimte. De draaicirkel is vergelijkbaar met die van een Renault Clio en de hoogte blijft onder 1,90 meter, waardoor hij eenvoudig parkeergarages in kan.

Renault Goelette E-Tech electric: veelzijdig in opbouw

De moderne Renault Goelette blijft net zo veelzijdig als zijn voorganger uit de vorige eeuw. Tot en met de B-stijl lijkt hij op de Trafic E-Tech electric, maar daarachter begint de flexibiliteit. De bedrijfswagen is beschikbaar met gesloten laadbox, als kipper-uitvoering of als chassis-cabine waarop klantspecifieke opbouwen geplaatst kunnen worden.

Renault Estafette E-Tech electric: compact en praktisch

De Estafette E-Tech electric trok op de IAA Bedrijfswagenbeurs in Hannover (september 2024) veel bekijks. De opvallende kleuren van het prototype (foto rechtsboven) zijn in het productiemodel iets ingetogener, maar de praktische functionaliteit blijft behouden. Zo heeft de Estafette een schuifdeur van de cabine naar de laadruimte, een compacte roldeur achter voor krappe parkeerplekken en een hoge laadruimte waar personen tot 1,90 meter rechtop kunnen staan. Dit maakt de bus ideaal voor bijvoorbeeld loodgieters en aannemers die er een werkbank in kunnen installeren.

Wanneer zijn de nieuwe Renault bussen leverbaar?

Voorlopig is bekend dat de nieuwe Renault bedrijfswagens in 2026 op de markt komen. Meer details over de exacte introductiedatum, accupakketten, actieradius en uitrustingsopties worden later dit jaar bekendgemaakt.