Designer: 'Renault Estafette komt niet alleen terug vanwege zijn schattige uiterlijk'

PARTNERBIJDRAGE

Een van de leukste conceptcars in de bedrijfswagenwereld van 2024 is toch wel de Renault Estafette. En hij gaat nog in productie ook! Met designer Yannick Bignon doen we een rondje Estafette.

Renault is lekker bezig

Renault heeft veel iconische modellen in de merkgeschiedenis, waarvan er zeker twee een tweede leven krijgen met elektrische aandrijving. De R5 maakt nu al de tongen los, de R4 komt er aan. Ook de bedrijfswagens uit de geschiedenis worden niet vergeten: de eind jaren vijftig gepresenteerde Estafette (zie foto onderaan de tekst) zou zomaar opnieuw een populaire bestelbus kunnen worden.

Rondje Estafette met designer

Designer Yannick Bignon maakt bij het conceptmodel van de elektrisch aangedreven Estafette duidelijk dat het niet alleen een emotionele keuze is geweest om de klassieke bedrijfswagen te eren met een revival: “De specifieke vormgeving van de originele Estafette, smal en hoog, is perfect voor dat waarnaar wij op zoek waren: een bedrijfsauto die zich thuis voelt in smalle stadse straatjes en toch veel praktische en vooral veilige gebruiksmogelijkheden biedt voor de berijder”, zo begint Bignon.

Actie De vernieuwde Volkswagen Golf Rij de vernieuwde Golf nu ook als plug-in hybride met 142 km* elektrisch bereik.

En dat voor een vriendenprijs! Bekijk nu

Renault Estafette: kruising van Kangoo L2 met Trafic L1H2

Volgens de designer ontbreekt het bij kleinere bestellers aan de mogelijkheid om er een rijdende werkplaats in te maken, waarbij je rechtop kunt staan. “De loodgieter of aannemer die een werkbank nodig heeft voor zijn werk, zet deze nu vaak op straat. In de Estafette kun je veilig en droog aan de slag, dankzij de hoge daklijn”, zegt de designer terwijl hij omhoog wijst. Doorgaans heb je voor zo’n boordwerkplaats een flinke bus nodig. De Estafette oogt dan wel klein als je ernaast staat, maar hij koppelt de lengte van een Renault Kangoo L2 aan de hoogte van een Trafic L1H2.

Veilig in- en uitstappen

“Extra veilig is de roldeur aan de achterzijde. Zo kun je er altijd uit, ook als er een andere auto dicht op de Estafette geparkeerd staat. Want ja, hij past prima op een gewone parkeerplaats. Je hoeft bovendien niet uit te stappen om achterin te komen, want je loopt van de cabine via een schuifdeur naar de laad-/werkruimte. Een rondje om de auto lopen is niet meer nodig. Aan de zijkant zitten schuifdeuren. Geen openzwaaiende deuren in druk stadsverkeer.”

Productiemodel Estafette in 2026 verwacht

Welke innovaties over een jaartje of twee in het productiemodel zitten, is natuurlijk nog niet te zeggen. Maar de led-schermen onder de zijruiten en achterop het dak, met bijvoorbeeld de tekst 'Hey there' of ‘Back in 8 minutes’ mogen zeker blijven. Het vermindert de irritatie van verkeersdeelnemers die moeten wachten wanneer de chauffeur een pakketje afgeeft.