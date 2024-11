Mobilize Duo (2024) test: zo gaat micro-auto van Renault binnensteden veroveren

Nieuws

De Mobilize Duo, onderdeel van de Renault Group, is een microvoertuig. Dit soort autootjes wordt de komende jaren steeds populairder. Ze zien er misschien een beetje vreemd uit, maar rijden ze ook zo? We storten ons in de chaos van Rome.

Mobilize: nieuw merk van Renault



Eerst wat achtergrond. Mobilize is een onderdeel van de Renault Group, gericht op nieuwe vormen van mobiliteit en alles wat daarbij komt kijken. Van financiering tot laadoplossingen. En ze maken ook auto's: de microbezorger Bento en zijn broertje, de tweepersoons Duo. Die laatste is eigenlijk een doorontwikkeling van de Renault Twizy. Hij is bedoeld voor mensen die een kleine auto zoeken voor lokaal vervoer. In de stad, maar ook op het platte land waar openbaar vervoer zich steeds verder terugtrekt.

In Rome, de stad waar alle wegen naartoe leiden, mochten we de ministadsbezorger voor het eerst uitproberen. Dat alle wegen in Rome uitkomen wordt duidelijk wanneer je er bent: geen gebrek aan toeterende voertuigen die je van alle kanten naderen. Regels lijken er niet te zijn, behalve die van het recht der sterkste. Parkeren is onmogelijk, hooguit in kleine gaatjes.

Kun je met een microauto een drukke stad in?

Laat die drukke stad nu precies het terrein zijn dat Mobilize voor ogen had bij de ontwikkeling van Duo en Bento. Vervoer in steden wordt steeds moeilijker. Nauwe straatjes, weinig parkeerruimte, drukte en – ook in Nederland – oprukkende uitstootvrije zones.

Om daar toch soepel doorheen te komen, zijn Bento en Duo ontworpen: de Duo als tweepersoons microcar met keuze uit een 45 km/h- en een 80 km/h versie en de eenpersoons Bento, voorzien van een (op behoefte af te stemmen) Cargo Box met een inhoud van 649 liter. Deze versie is er alleen als 80 km/h-versie.

Hoe rijdt de Mobilize Duo in praktijk?

De Bento was alleen op een afgesloten terrein te testen. Maar technisch ontlopen de modellen elkaar niet. Hier was een circuit uitgezet om de stabiliteit op de proef te stellen. Daar hield de Bento zich erg goed. Ondanks de compacte afmetingen (lengte 2,43 meter, breedte 1,30 meter) ligt de microauto strak op de weg, ook als we slalommen tussen de pylonen. De harde vering is hier erg prettig, hoewel dit op de openbare - en zeer slechte – Romeinse wegen wat afbreuk doet aan het comfort.

In Rome reden we met de Duo 80 in plaats van de Bento 80 (2024), maar technisch ontlopen de modellen elkaar niet. De 80 staat overigens voor 80 km/h. Wanneer we het centrum van Rome bezoeken (Vaticaanstad, Colosseum, Piazza di Spagna, Spaanse trappen (van een afstandje bekeken, niet om eroverheen te rijden), blijkt de harde vering echter heel belangrijk. De Mobilize wordt er wat springerig door, maar in de drukte manoeuvreren vraagt veel stuurbewegingen en dan is het fijn dat de microauto exact doet wat je van hem vraagt. Het kussen op de stoel dempt weliswaar, maar na bijna twee uur rijden voel je je achterwerk wel.

Mobilize Bento kopen of niet?



De harde vering is zo’n beetje het enige minpunt dat we kunnen optekenen. In zonnige omstandigheden zou een zonneklep nog fijn zijn, maar dan is de minlijst echt op. Want wat een feest is het om ermee te rijden. Een glimlach hoort erbij. Je voelt je een verkeersrebel, zeker in de chaotische verkeerssituatie van Rome. De Mobilize is pittig op stadse snelheden en rijdt elke andere verkeersdeelnemer eruit als het verkeerslicht op groen springt. Remmen gaat krachtig, maar je moet wel even wennen: de eerste keren voelt het wat zompig aan.

Onderweg navigeer je met je eigen telefoon, waarvoor prima in het zicht een houder en oplaadpunt is geïnstalleerd. De telefoon is meteen de ‘sleutel’ voor je Duo of Bento dankzij de bijbehorende app. Je kunt de sleutel overigens met maximaal zes mensen delen. De app toont bovendien de laadtoestand, de resterende actieradius en de locatie, mocht je zelf niet rijden. Of hem niet meer terug kunnen vinden.

Zijn de microauto’s veilig?

Nog een zeer welkome handigheid: de vleugeldeuren. Moet je uitstappen om een pakketje af te leveren, dan hinderen de vleugeldeuren het overige verkeer niet. Het zijn lichte kunststof deuren, voorzien van een stalen balk om zijdelingse aanrijdingen op te vangen. Het is een onderdeel van de volledige kooiconstructie om inzittenden heel te houden. Een driepuntsgordel en een airbag (uniek in de klasse van microcars) vullen het veiligheidslijstje aan.

Wat is de prijs van de Mobilize Duo of Bento?

De Nederlandse prijzen van Duo en Bento zijn nog niet bekend, maar we kunnen wel een voorspelling doen. In Frankrijk begint de prijslijst bij zo’n 9000 euro voor de Duo 45. De Duo 80 is er vanaf net geen 11.000 euro, de Bento 80 vanaf 10.000 euro. Die laatste prijs is zonder Franse btw. Omdat het elektrische auto’s zijn, met bpm-vrijstelling, is de prijs in Nederland waarschijnlijk ongeveer hetzelfde.

In het eerste kwartaal van 2025 zullen de Mobilize-mobielen bij gespecialiseerde Renault-dealers binnenrijden. Dan worden de exacte prijzen bekend gemaakt.