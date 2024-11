Elektrische bedrijfswagen maakt nog geen vuist in de verkopen

Nieuws

De subsidiepot voor elektrische bestelwagens wil maar niet leeg. Toch groeit het aandeel elektrische en plug-in hybride (PHEV) bedrijfswagens langzaam door. Maar de elektrische bus maakt hiermee nog geen vuist.

Zoveel elektrische bussen zijn er in Nederland

Eind oktober 2024 bestond het Nederlandse lichte bedrijfswagenpark uit 33.010 elektrische bussen en 299 PHEV’s. Daarmee maken ze slechts een heel klein deel uit van het totaal: 3,1 procent. Het overgrote deel bestaat uit bussen met een verbrandingsmotor, met diesels in de hoofdrol.

In vijf jaar tijd 29.000 elektrische bedrijfswagens erbij

Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar er zit groei in. Hoe mager ook. De cijfers van RDW tonen dat aan. Vijf jaar geleden, september 2019, telde het wagenpark nog maar 4.072 elektrische bedrijfswagens.

Hoeveel elektrische bedrijfswagens worden er per maand verkocht?

Diezelfde cijfers tonen aan dat de groei in het afgelopen jaar iets is afgevlakt. In het eerste kwartaal van 2024 (met SEBA-subsidie dus) zijn 2696 elektrische bussen verkocht, in het tweede kwartaal 2579 en in het derde kwartaal 2311. Dat zijn er gemiddeld zo’n 840 per maand. Ter vergelijk: in 2024 zijn tot en met eind september ruim 60 duizend dieselbussen op kenteken gezet. Oftewel ruim 6600 per maand.

Onzekere toekomst

Hopelijk verdampen de verkopen niet helemaal. Omdat er vanaf 2025 geen SEBA-subsidie meer is en er onduidelijkheid is over de invoering van zero-emissiezones, blijft de verkoop van elektrische bedrijfswagens echter onder druk staan.