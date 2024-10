Hoe gaat het met de verkoop van elektrische bedrijfswagens?

Nieuws

De zero-emissiezones komen eraan, en de bpm-vrijstelling op bedrijfswagens met verbrandingsmotor wordt afgeschaft. Zo worden ondernemers richting elektrische bussen gepusht. Maar hoe gaat het met de verkoop en welke elektrische bus wordt het meest verkocht?

Het totale lichte bedrijfswagenpark (tot 3,5 ton) van Nederland telt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ruim 1 miljoen busjes. Eén miljoen en 50.000 stuks om precies te zijn. Het is geen geheim dat de meeste van die busjes op diesel, benzine of lpg rijden. Er is nog een lange weg te gaan voordat Nederland elektrisch vervoert. Maar de lijn richting stekkereconomie is wel stijgend.

In 2024 hebben 32.000 bedrijfswagens een stekker

Op dit moment zijn zo’n 32.000 bussen voorzien van een stekker: 31.960 volledig elektrisch, 224 hebben een plug-in hybride aandrijflijn. En dan zijn er nog 30 waterstofbussen in omloop.

Tot en met eind september van 2024, het laatste jaar waarin subsidie mogelijk is voor elektrische bedrijfswagens, zijn 7303 elektrische bussen verkocht. In heel 2023 waren dat er precies 9969. De eindsprint kan nog wel iets goedmaken, maar het is vooralsnog een druppel op een gloeiende plaat. Want juist de dieselbus is in 2024 booming, wat alles te maken heeft met de afschaffing van de bpm-vrijstelling op bestelauto's met verbrandingsmotor in 2025.



Welke elektrische bus wordt het meest verkocht?

En dan de hamvraag: welke ev-bus gaat nu eigenlijk het lekkerst? Dat is, met vlag en wimpel, de guitige Volkswagen ID.Buzz Cargo. Maar liefst 1547 keer werd dit model geregistreerd in de cijfers van RAI Vereniging. Nummer 2 volgt op gepaste afstand: de Mercedes-Benz eVito met 885 verkochte eenheden. En vooruit, dan ook maar een nummer drie. Dat is de Renault Kangoo E-Tech met 603 geregistreerde verkopen.