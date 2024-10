Efficiënt bezorgen in stedelijk gebied doe je zo

PARTNERBIJDRAGE

De zero-emissiezones die vanaf 1 januari 2025 in veel steden van kracht worden, kunnen gevolgen hebben voor de ‘bevoorrading’ van winkels en bewoners in die gebieden. Autofabrikanten denken gelukkig al langer na over zogenaamde last mile solutions voor drukke steden. Vandaag deel 2: Mobilize van Renault Group.

Niet alleen de zero-emissiezones die per 1 januari 2025 van kracht worden in verschillende steden roepen om een nieuwe kijk op stadsdistributie. De vaak kleine en overvolle straten van steden over de hele wereld vormen eveneens een hindernis voor iedereen die veel in stadscentra moet zijn.

Mini-auto's voor ondernemers die in een stadscentrum moeten zijn

We spreken hierboven dan wel over distributie, maar het gaat evengoed om bijvoorbeeld loodgieters, glazenwassers en andere serviceverleners die hun klanten in het centrum hebben. Met al die gebruikers op het netvlies heeft Mobilize, een merk dat hoort bij de Renault Group, de Duo en de Bento ontwikkeld. Twee micro-stadsauto’s met bijzondere eigenschappen.

Beide modellen zijn zowel voor particulier als professioneel gebruik bedoeld. Er is zelfs een uitvoering die je zonder B-rijbewijs kunt rijden. Maar wat hebben Bento en Duo te bieden voor ondernemers en bedrijven? In elk geval vlotte mobiliteit en uitgekiende functionaliteit. Daarbij is de Bento de micro-bedrijfswagen en richt de Duo zich meer op het vervoer van personen. Denk daarbij aan de inzet als deelauto.

Hoeveel mensen passen in een Bento?

De Duo is een tweezitter, waarbij de inzittenden achter elkaar zitten. De Bento heeft maar één zitplaats, de rest van het voertuig is ingericht voor het vervoer van spullen. Dat kunnen goederen zijn, maar ook alles wat je bij je wilt hebben als servicebedrijf. Speciaal daarvoor ontwikkelde Mobilize een zogenaamde cargo box. Dit afneembare deel is geheel naar wens in te richten en kan snel worden omgewisseld wanneer er andere spullen nodig zijn.

Hoeveel ruimte heeft een Bento voor spullen?

Met deze cargo box biedt de Bento 649 liter aan bruikbare ruimte. Dat is meer dan de dubbel zoveel als de bagageruimte van een Renault Clio te bieden heeft (zonder de bank neer te klappen). En dan te weten dat die Clio 4053 mm lang is, terwijl de Bento het houdt op slechts 2430 mm (Duo 2540).

Beide automobieltjes zijn vanzelfsprekend helemaal elektrisch. De Duo rijdt 161 kilometer op een lading stroom, de Bento 149 km. Maar die actieradius kan iets ruimer uitvallen omdat remenergie wordt omgezet in stroom. En in de stad rem je nogal eens. Ook bijzonder handig in de stad: beide micromobielen zijn voorzien van vleugeldeuren. Niet alleen handig op krappe plekken, bovendien voorkom je dat achteropkomend verkeer tegen je deur klapt als je in- of uitstapt.

Bento en Duo bedien je met een app

Comfort is ook niet vergeten: airco, verwarmbare voorruit én bestuurdersstoel horen erbij. Net zoals, en dat is een unicum in deze microautomarkt, een airbag. Net zo bijzonder: Bento en Duo zijn connected’: via een app zijn onder andere rijbereik en locatie altijd beschikbaar. Ook wanneer de auto onderweg is zonder toestemming.

Deze continue verbinding met het internet maakt het bovendien eenvoudig om de auto te delen. Via de app kunnen tot zes digitale sleutels worden aangemaakt, waarmee elke gebruiker de auto opent met zijn of haar smartphone. Ideaal voor deelautobedrijven en wagenparkbeheerders. Mede door de fleetmanagement-oplossingen die Mobilize biedt, zoals Smart Sharing (autodeelfunctie), Geofencing (een gebied afbakenen waar de auto mag rijden) en Battery Charge Inhibition (voorkomen dat het voertuig wordt opgeladen, bijvoorbeeld wanneer het gestolen is).

Bento en Duo vanaf begin 2025

Met de Bento krijgt stadsdistributie nieuwe – en in dit geval vrolijke – mogelijkheden om ondernemers schoon en snel door zero-emissiezones te laten rijden. Begin 2025 is de Bento leverbaar via geselecteerde Renault-dealers. Welke dat zijn, volgt nog. Net zoals de prijzen. Maar wil je nu alvast meer weten, kijk dan op deze Bento-pagina voor de micro-bestelwagen of op de Duo-pagina als je de tweezitter beter wilt leren kennen. Begin november gaan we rijden met de Mobilize-mini’s en lees je er hier meer over.