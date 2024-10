Met deze 10 gave details gaat de Renault 4 jou in 2025 verleiden

Nieuws

Na de positieve reacties op de elektrische 5, kreeg Renault de retrosmaak goed te pakken. De eerst volgende EV met een nostalgisch randje wordt de Renault 4 E-Tech. Het productiemodel is nog niet in z’n geheel getoond, maar de details zijn alvast likkebaardend leuk.

Overigens laat Renault het niet bij de elektrische 5 en 4. Na de Renault 4 (de openingsfoto is van het studiemodel 4EVER Trophy) komt er ook een elektrische Renault Twingo. Dat is dan weer geïnspireerd op het oermodel uit de jaren 90. Of het daarbij blijft? Waarschijnlijk niet, want half september gaven de Fransen ook afbeeldingen vrij van een elektrisch bestelbusje.



Die bestelauto moet herinneringen oproepen aan de Renault Estafette, die het in de jaren 50 en 60 opnam tegen de Volkswagen T1, en Citroën HY. En alsof dat nog niet genoeg was, maakte de Franse fabrikant ons ook lekker met een elektrische restomod van de Renault 17, een blitse coupé uit de seventies.

Renault 4 E-Tech wordt een crossover



Maar nu weer terug naar de elektrische Renault 4. Die auto deelt de techniek met de Renault 5, maar hij wordt in de markt gezet als crossover. Dat is minder geforceerd dan het klinkt, want de originele Renault 4 was ook duidelijk hoger (1,55 m) dan de (veel modernere) Renault 5 (1,41 m). Ook wordt de Renault 4 langer (4,14 m) dan de elektrische Renault 5 (3,92 m).



1. Grille

Net als bij het origineel na de eerste (1967) en tweede (1974) facelift, zijn de koplampen geïntegreerd in de wagenbrede grille. We hopen dat ze weer net zo rond en aandoenlijk ogen als bij het origineel, maar dat is op de vrijgegeven detailfoto niet goed te zien.

2. Typeaanduiding

De grote 4 op de achterklep van de Renault 4 E-Tech is nog prominenter dan bij modellen uit de vroege jaren 60. Hij ziet er anders uit, maar is toch herkenbaar.

3. Achterlichten

Helaas hebben de achterlichten van de moderne elektrische Renault 4 niet de leuke bolle uitstulpingen van het origineel, maar de contouren zijn onmiskenbaar R4.

4. Zijruiten



Het derde zijruitje van de klassieke Renault 4 met de achterover hellende raamstijl was zeer herkenbaar. Bij niet-Franse merken zag je het sowieso niet, want die bouwden geen goedkope auto’s met vier portieren. En behalve vier portieren, had d R4 ook nog een grote achterklep, oftewel vijfde deur. Dat was in de vroege jaren 60 helemaal uniek.

5. Ribbelprofiel op de flanken



Het geribbelde profiel dat over de portieren van de Renault 4 E-Tech loopt, is overduidelijk geïnspireerd op de Renault 4 GTL. Deze modelvariant kwam pas eind jaren 70, en had een grotere motor (1108 cm3), die vooral op zuinigheid was geconstrueerd.

6. Stickers op voorschermen



De zwarte stickers op de voorschermen van de moderne elektrische Renault 4 herinneren aan de naad die bij de oude 4 de twee delen van het voorscherm scheidde. Deze liep evenwijdig met de helling van de voorruit.

7. Dakspoiler en achterklep



Nee, het aloude Viertje had géén dakspoiler. Wel is het exemplaar bij de nieuwe elektrische Renault 4 een mooie moderne interpretatie van het ‘opliggende’ dak van het origineel. Daarbij stond de achterklep van de Renault 4 bijna rechtop. Uiteraard konden de ontwerpers van de nieuwe elektrische Renault 4 niet om deze stijlkenmerken heen.



8. Bumpers



Moderne auto’s hebben om stroomlijntechnische redenen geen echte, uitstekende bumpers meer, dus ook de Renault 4 E-Tech niet. Wat de nieuwe 4 wel heeft, zijn verticaal geplaatste buffers, die doen denken aan de rubber bumperrozetten van vroeger.

9. Stoffen vouwdak



De echte levensgenieters bestelden hun Viertje vroeger als Découvrable. Oftewel: met een stoffen roldak, zodat ze bij mooi weer van het zonnetje konden genieten. Ook de moderne Renault 4 wordt blijkbaar met zo’n zonnedak leverbaar.

10. Geribbeld dakprofiel



Of het was om het dunne plaatwerk meer stevigheid te geven, weten we niet, maar de originele Renault 4 had een aantal ribbels in het dak. Zo ook de nieuwe. Maar zoals het een moderne crossover betaamt, worden ze natuurlijk geflankeerd door dakrails.



