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Een nieuwe dieselbus kopen in Nederland is niet gemakkelijk: je betaalt torenhoge bedragen aan bpm en stadscentra zijn verboden terrein. Moet je de komende twee jaar in zero-emissiezones zijn, maar heb je niet het budget om een elektrische bus aan te schaffen? Dan is er één tussenoplossing.

Hoe zat het ook alweer met de emissieklassen?

Bedrijfswagens worden in Nederland in zes emissieklassen onderverdeeld. Hoe ouder de bus, hoe lager de emissieklasse. Grofweg is dit de verdeling tussen emissieklasse en bouwjaar:

Tot en met Euro-3 : tot ongeveer 2005

: tot ongeveer 2005 Euro-4 : ongeveer tussen 2006 en 2010

: ongeveer tussen 2006 en 2010 Euro-5 : ongeveer tussen 2011 en 2015

: ongeveer tussen 2011 en 2015 Euro-6 : ongeveer vanaf 2016

Als je zo nu en dan in ZE-zones moet zijn, kun je tot en met Euro-5 vergeten. Euro-5 bussen zijn nu nog nét welkom in de zero-emissiezone, maar dat verandert op 1 januari 2027. De Euro-6 klasse krijgt nog iets langer ruimte van de overheid.

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Tweedehands Euro-6 bussen als enige optie

Een tweedehands Euro-6 bus is daarom je enige optie als je nu nog niet wilt overstappen op elektrisch. Er zitten wel twee adders onder het gras. Allereerst geldt dit tot 1 januari 2029. Je kunt dus nog maar twee jaar door ZE-zones rijden.

De tweede adder is dat de bus vóór 1 januari 2025 op kenteken gezet moet zijn. Ga je op zoek naar een occasion om nog gebruik te maken van de twee jaar speling, let dan goed op deze einddatum.

Bovendien wil je waarschijnlijk geen occasion kopen die na 1 januari 2025 op kenteken is gezet, omdat deze altijd duurder uitvalt. Dat heeft te maken met de bpm-vrijstelling die op deze datum is komen te vervallen.

Welke tweedehands bussen zijn een goede optie?

Om van deze tactiek gebruik te maken, ben je dus op zoek naar een bus die grofweg na 2016 op kenteken is gezet, en zeker voor 1 januari 2025. Wat speurwerk op Marktplaats.nl wijst uit dat je dan al snel uitkomt bij een tweedehands Ford Transit Custom, Volkswagen Transporter of Mercedes-Benz Sprinter.

Van deze modellen zijn nog aardig wat exemplaren op de tweedehands markt te vinden. Vind er eentje met een datum eerste toelating tussen 2017 en 2024, en je kunt er nog twee jaar mee vooruit. Houd er wel rekening mee dat je de bus over twee jaar in Nederland waarschijnlijk moeilijk doorverkoopt.