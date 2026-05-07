Deze vijf valkuilen wil je voorkomen bij de aanschaf van een tweedehands bestelwagen

Niet elke ondernemer heeft budget voor een nieuwe bestelwagen. Gelukkig is er een levendige occasionmarkt, zodat er ook gebruikt een passende bus te vinden is. Maar sla niet te snel toe om teleurstelling te voorkomen. Voorkom daarom deze vijf valkuilen.

Een tweedehands bestelwagen kopen gaat in praktijk regelmatig mis. Verborgen gebreken, onduidelijke onderhoudshistorie of een verkeerde keuze in laadvermogen kunnen later flink in de papieren lopen. Dit zijn vijf veelvoorkomende valkuilen bij de aanschaf van een gebruikte bestelwagen.

1. Alleen focussen op de aanschafprijs

Een lage vraagprijs oogt aantrekkelijk, maar zegt weinig over de totale kosten. Online of via de verkoper kun je veel achterhalen over te verwachten kosten rond onderhoud, banden, distributieriem en mogelijke reparaties. Een goedkope bestelbus kan uiteindelijk duurder uitpakken dan een jonger exemplaar, bijvoorbeeld omdat onderdelen moeilijker verkrijgbaar of duurder zijn.

2. Het onderhoudsboekje niet checken

Vraag altijd naar onderhoudsboekjes, facturen en kilometerregistraties. Een bestelwagen die regelmatig dealer- of merkonafhankelijk onderhoud heeft gehad, geeft meer zekerheid. Let ook op opvallende verschillen tussen slijtage en kilometerstand. Bijvoorbeeld: heeft een bus op papier slechts 50.000 km gereden, maar is de stoelbekleding ver heen, loop dan gerust verder.

3. Verkeerd laadvermogen of formaat kiezen

Voorkom dat je een bestelwagen koopt die achteraf te klein of juist onnodig groot blijkt te zijn. Denk vooraf goed na over laadvolume, trekgewicht en dagelijkse inzet. Een pakketbezorger heeft andere eisen dan een installateur of koerier.

4. Geen aandacht besteden aan emissiezones

Veel Nederlandse en Europese steden hebben milieuregels, vooral voor dieselbestelwagens. Controleer daarom altijd de emissieklasse en toekomstige toegang tot zero-emissiezones in de gebieden waar je opereert of mogelijk in de nabije toekomst gaat opereren.

5. Geen technische keuring laten uitvoeren

Zelfs als een bestelwagen er netjes uitziet, kunnen verborgen technische problemen aanwezig zijn. Laat daarom bij twijfel een aankoopkeuring uitvoeren. Dat voorkomt verrassingen met bijvoorbeeld de turbo, koppeling of elektronica. Doe dit bijvoorbeeld tijdens een proefrit. Maak een afspraak met je eigen vertrouwde autobedrijf voor een inspectie en rij daar tijdens de proefrit naartoe.

Uitgebreid vergelijken voorkomt dure fouten

Wie een tweedehands bestelwagen koopt, doet er goed aan meerdere modellen en aanbieders te vergelijken. Online zoeken maakt dit heel gemakkelijk. Neem ook de tijd voor een proefrit, controleer documenten zorgvuldig en kijk verder dan alleen de prijs. Een goede voorbereiding voorkomt hoge kosten én stilstand van je onderneming.