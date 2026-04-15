Tweedehands elektrische bus kopen? Let dan op deze 5 punten

Dure diesel zet de elektrische bus in de spotlights. Omdat er tweedehands steeds meer elektrische aanbod is, is gebruikt het overwegen waard. Wel is het voor veel ondernemers een nieuwe wereld. Daarom 5 punten om goed in de gaten te houden bij de koop van een stekkeroccasion.

1. Controleer de batterijconditie (State of Health)

De batterij is het duurste onderdeel van een elektrische bestelwagen. Vraag de verkoper daarom altijd naar een rapport over de conditie van de accu, ook wel de State of Health (SoH) genoemd. Dit wordt uitgedrukt in een percentage en geeft daarmee aan hoeveel capaciteit (en dus actieradius) de accu nog heeft. Niet altijd wordt deze info geleverd, vraag dan of je de bus mag laten testen door een externe partij, zoals Dekra of Euromaster. Mag dat niet? Zoek gerust verder.

2. Kijk naar de werkelijke actieradius

De fabrieksopgave is vaak optimistisch en bovendien heeft de gebruikte bus al wat kilometers achter de kiezen. Is de SoH okay, controleer dan toch de praktijkrange. Het gaat immers om een flinke investering. Vraag daarom of je de bus een keer uitvoerig kunt testen. Laad hem vol en kijk hoever je komt voordat je weer moet laden. Is zo'n test niet bespreekbaar, of wordt er geen garantie op SoH gegeven, zoek ook dan rustig verder.

3. Let op laadmogelijkheden en laadsnelheid

Niet elke elektrische bestelwagen laadt even snel. Is de range genoeg voor een dagje werk en leg je de bus 's avonds aan de lader, dan is dat nooit een probleem. Rijd je dagelijks veel kilometers en is tussendoor laden nodig, controleer dan vooral of de bus geschikt is voor snelladen (DC). En wat de maximale DC-laadsnelheid is. Hoe hoger, hoe minder lang je aan de snellader staat. Vooral bij oudere occasions is een snellaadfunctie niet standaard.

4. Check garantie op batterij en aandrijflijn

Bij veel elektrische bestelwagens geldt een aparte garantie op de batterij, vaak tot 8 jaar of een bepaald aantal kilometers. Controleer bij de gewenste occasion of deze garantie nog loopt en wat de voorwaarden zijn. Dit kan grote financiële risico’s afdekken, zeker bij eventuele batterijproblemen.

5. Inspecteer slijtage en software-updates

Naast fysieke slijtage is software cruciaal. Controleer of alle updates zijn uitgevoerd en of systemen goed functioneren. Denk aan batterijmanagement, rijhulpsystemen en laadsoftware.

Dat andere laden

Naast bovenstaande 5 punten, is er nog een 'bonuspuntje': check vooral of laad- en trekgewichten bij jouw bedrijfsactiviteiten passen. Dat is altijd belangrijk, of je nu voor elektrisch of brandstof kiest, maar vooral bij oudere bussen kunnen laad- en trekvermogens erg laag zijn. Soms is er zelfs geen trekhaak mogelijk.