PARTNERBIJDRAGE

Een bestelwagen is volgens leasemaatschappij Ayvens nu gemiddeld 40 tot 50 procent duurder dan zo'n vijf jaar geleden. Dit maakt financial- of operational lease extra interessant: je houdt kapitaal in kas om je onderneming verder uit te bouwen. En er is meer mogelijk dan je misschien denkt.

Bestelwagen leasen: meer keuze dan ooit

Wie denkt dat leasing altijd betekent dat je vastzit aan strenge voorwaarden, kan positief worden verrast. Er zijn verschillende leasevormen, afgestemd op de behoeften van jouw onderneming. "Bij het ontwikkelen van een leasevoorstel zoeken we zoveel mogelijk naar een model waarbij de voordelen van kopen en leasen samenkomen. Hierdoor houdt de ondernemer grip op zijn bus", zegt Roy Driessen, directeur LCV bij Ayvens.

Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor financial lease, waarbij je economisch eigenaar wordt van de bestelwagen, of full operational lease, waarbij zaken zoals onderhoud, reparaties en andere voertuigkosten vaak inbegrepen. Denk bijvoorbeeld restwaarde. Vooral bij elektrische bussen is dit interessant.

Full operational lease: minder administratieve rompslomp

Dit laatste betekent overzichtelijke maandlasten en minder administratieve rompslomp. Ook langere contracten zijn mogelijk: "Bij Ayvens Bedrijfswagen Lease is het bijvoorbeeld mogelijk om door te rijden tot 300.000 km en 10 jaar. Hierdoor kom je nooit voor verrassingen te staan. En aan het einde van het leasecontract snappen wij dat een bus gereedschap is. Daarom rekenen wij bij inname geen kosten meer voor schades," zegt Driessen. "En je kunt voor onderhoud en schadeherstel bij lokale autobedrijven terecht."

Werkkapitaal behouden én fiscaal voordeel benutten

Een belangrijk voordeel van een bestelwagen leasen is dat je de volledige aanschafsom niet direct hoeft te investeren. Het geld blijft in de onderneming beschikbaar voor andere bedrijfsinvesteringen, personeel of groei. Zeker voor ondernemers die hun liquiditeit op peil willen houden, is dat een interessante gedachte.

Daarnaast kunnen er fiscale voordelen zijn. Afhankelijk van de leasevorm, de investering en de voorwaarden kun je mogelijk gebruikmaken van subsidieregelingen zoals SPRILA voor bijvoorbeeld laadmogelijkheden of Energie-investeringsaftrek (EIA). Laat je hierover goed adviseren, want niet iedere leaseconstructie komt hiervoor in aanmerking. Vanzelfsprekend kan je leasepartner je hier alles over vertellen.

Van kopen naar leasen: samen kijken naar wat werkt

De overstap van kopen naar leasen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Waarbij de samenwerking tussen leverancier, leasepartner en klant het verschil maakt. Bijvoorbeeld door samen vanuit de dagelijkse praktijk te kijken hoe lease het beste aansluit op de bedrijfsvoering. Het uitgangspunt hier? Niet het leasecontract staat centraal, maar de ondernemer en zijn werkzaamheden.

Koudwatervrees is nergens voor nodig

Met de juiste leasevorm, heldere afspraken en een partner die meedenkt, kan een bestelwagen leasen juist zorgen voor financiële ruimte, gemak en grip op de kosten. Leasemaatschappij Ayvens helpt ondernemers graag bij de juiste keuze, gericht op de specifieke behoeften van elk afzonderlijk bedrijf.