Geen subsidie meer op een elektrische bestelwagen? Of toch wel?

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Tot 2025 werd de overstap op elektrisch vervoer flink gestimuleerd door overheidssubsidie op nieuwe elektrische busjes. Nu moet de ondernemer het helemaal uit eigen middelen financieren. Of toch niet? Het is niet heel bekend, maar de overheid stimuleert de overstap nog steeds. Maar niet voor de hele bestelwagen. Hoe zit dat dan?

Fiscaal voordeel in plaats van subsidie

De zogenaamde Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) bood ooit tot maximaal 5000 euro subsidie op een bestelwagen. Die regeling bestaat niet meer, maar wie goed zoekt, komt een andere meevaller tegen. Niet in de vorm van subsidie, maar via fiscaal voordeel. Check de Energie-investeringsaftrek (EIA).

EIA: belastingvoordeel voor elektrische bedrijfswagens

De EIA is een fiscale regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen kunnen een deel van die investering extra aftrekken van de fiscale winst. Een van de maatregelen waarvoor de EIA beschikbaar is, is een voorziening waarmee elektrische energie wordt teruggewonnen en opgeslagen tijdens het afremmen. En laat zo'n installatie nu in elektrische en plug-in hybride bedrijfswagens zitten.

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Het is bovendien geen goedkoop onderdeel. Het gaat al snel over zo´n twintigduizend euro of meer van de totale verkoopprijs. Reden genoeg om een aanvraagformulier in te vullen. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan mag er immers 40 procent van de investeringskosten van dit onderdeel extra worden afgetrokken van de bedrijfswinst. Afhankelijk van de ondernemingsvorm levert dat een aantrekkelijk belastingvoordeel op.

Let op: aanvraag kent voorwaarden

De EIA moet binnen drie maanden na de besteldatum van de bestelwagen worden aangevraagd bij de RVO. Hiervoor zijn onder meer de onderdeelnummers, een omschrijving en de investeringswaarde van de relevante onderdelen nodig. Ook voertuigen die inmiddels al zijn geleverd, kunnen dus in aanmerking komen, zolang de aanvraagtermijn niet is verstreken.

Volkswagen Bedrijfswagens maakt aanvraag eenvoudiger

Om ondernemers te ondersteunen bij een EIA-aanvraag, specificeert Volkswagen Bedrijfswagens de onderdelen die voor de regeling in aanmerking komen afzonderlijk op een factuur. Hierdoor is direct inzichtelijk welke investeringswaarde bij de aanvraag kan worden gebruikt.

Dit maakt het verzamelen van de benodigde gegevens een stuk eenvoudiger. De ondernemer blijft verantwoordelijk voor de uiteindelijke aanvraag, maar beschikt dankzij de gespecificeerde opgave over de informatie die nodig is om de EIA correct aan te vragen. Het wel of niet goedkeuren van de aanvraag ligt in handen van de RVO.