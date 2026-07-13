Met deze subsidie worden elektrische bedrijfswagens extra aantrekkelijk

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De laadpalensubsidie voor bedrijfswagens was al in gang gezet, maar de uitkering stond nog even on hold. De Eerste Kamer moest zich er eerst over buigen. Dat is nu klaar en dus kan het geld worden overgemaakt. Extra mooi: er zit nog geld in de pot, dus aanvragen kan nog steeds.

Subsidie voor laden EV's op eigen terrein

Met de Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven (SPRILA) kunnen ondernemers een deel van de investering in laadinfrastructuur op een eigen of gehuurd terrein terugkrijgen. De regeling is bedoeld voor bedrijven met een KvK-inschrijving in Nederland die hun eigen elektrische voertuigen, zoals bestelwagens, willen laden. De laadpunten mogen ook door bezoekers worden gebruikt, zolang ze maar niet permanent openbaar toegankelijk zijn.

Met bonus

SPRILA is al sinds begin dit jaar aan te vragen. Tot nu toe was de regeling echter nog niet goedgekeurd door de Eerste Kamer. Aangevraagde bedragen werden dus nog niet uitgekeerd. Nu ook de laatste hobbel is genomen, kunnen ondernemers hun subsidie-uitkering tegemoet zien. Aanvragen is ook nog mogelijk, zolang er geld in de pot zit. Op dit moment is dat nog zo'n 26 miljoen euro. Dit omdat er een bonusbedrag van 8,5 miljoen euro is toegevoegd aan de subsidiepot van. Inclusief bonus bedraagt het totale subsidiebedrag nu 68,5 miljoen euro.

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Hoogste subsidie voor mkb

Voor mkb-bedrijven gelden de hoogste subsidiebedragen. Een AC-laadstation vanaf 11 kW levert maximaal 800 euro subsidie per laadpunt op, terwijl een duopaal met twee laadpunten nu 1600 euro subsidie kan opleveren. Voor een DC-snellader vanaf 50 kW bedraagt de bijdrage maximaal 9760 euro en voor een DC-laadstation vanaf 150 kW loopt dat op tot zelfs 24.400 euro. Voor zwaardere DC-laadstations zijn de subsidiebedragen verder verhoogd.

Let op de voorwaarden van de SPRILA-subsidie

Ondernemers moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moeten AC-laadpunten minimaal 11 kW leveren en DC-laadstations minimaal 20 kW. Daarnaast moeten de laadpunten minimaal 24 maanden beperkt toegankelijk blijven en mag de laadinfrastructuur niet als volledig publieke laadvoorziening worden geregistreerd.

Opletten: minimaal 2500 euro aanvragen

Een belangrijk aandachtspunt blijft het minimale subsidiebedrag van 2500 euro per locatie. Voor veel mkb-bedrijven betekent dit dat één laadpaal niet voldoende is om voor subsidie in aanmerking te komen. Bij 11 kW AC-laadpunten zijn bijvoorbeeld minimaal vier laadpunten nodig om de ondergrens te halen. Aanvragen voor de SPRILA-subsidie lopen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).