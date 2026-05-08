Kan ik als ondernemer subsidie krijgen voor een laadpaal?

Ondernemers met elektrische bussen kunnen in 2026 subsidie aanvragen voor laadpalen. Daar zitten wat voorwaarden aan. Welke dat zijn, hoeveel subsidie je kunt aanvragen en waar je dit kunt doen, lees je hier. En er zitten een paar kleine addertjes onder het gras.

Wanneer kom je in aanmerking voor laadpaal subsidie?

Via de regeling SPRILA (Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven) kunnen bedrijven een deel van de kosten terugkrijgen voor laadinfra op eigen terrein. De regeling is bedoeld voor ondernemers met een KvK-inschrijving en een vestiging in Nederland.

Alleen voor eigen gebruik

De laadpalen moeten bovendien op eigen of gehuurd terrein worden geplaatst. De subsidie is alleen bedoeld voor laadinfrastructuur voor eigen gebruik. Hoewel je ook klanten mag laten laden. Waarbij het kan gaan om een meerdere AC-laadpalen, een snellaadpaal of een heel snellaadplein.

Hoeveel SPRILA-subsidie kun je krijgen?

De hoogte van de subsidie hangt af van het type laadstation en het vermogen. Voor mkb-bedrijven liggen de bedragen hoger dan voor grote ondernemingen. Een paar voorbeelden van mkb-subsidies:

AC-laadpaal vanaf 11 kW: tot 800 euro subsidie

DC-snellader vanaf 50 kW: tot 9.760 euro subsidie

DC-laadstation vanaf 150 kW: tot 24.400 euro subsidie

Alle subsidiebedragen zijn te lezen op de SPRILA-pagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier kan de subsidie ook worden aangevraagd. In totaal is er voor de aanleg van laadinfrastructuur 60 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Op 7 april 2026 (de meest recente peildatum) was hiervan nog ruim 33 miljoen euro beschikbaar.

Belangrijke voorwaarden voor ondernemers

Er gelden wel enkele eisen. Zo moeten de laadstations minimaal 24 maanden beperkt toegankelijk blijven en mag de infrastructuur niet als publieke laadpaal geregistreerd staan. Verder moet een AC-laadpunt minimaal 11 kW leveren en een DC-lader minimaal 20 kW.

Dan de addertjes

Tot slot heeft de SPRILA twee addertjes onder het gras om even rekening mee te houden: