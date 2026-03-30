Bedrijfswagen thuis opladen? Zo regel je de verrekening

PARTNERBIJDRAGE

Wat als je je elektrische werkbus thuis aan de laadpaal hangt? Dan komt al snel de vraag: hoe regel je de verrekening van stroomkosten? In dit artikel leggen we uit waar je op moet letten – praktisch én fiscaal.

Waarom thuis opladen steeds vaker voorkomt

Voor veel ondernemers en werknemers is thuis of op het bedrijf laden de meest efficiënte oplossing. Je vertrekt elke ochtend met een volle accu en bespaart tijd ten opzichte van publieke laadpunten. Zeker bij bestelwagens die dagelijks intensief worden gebruikt, is dit een groot voordeel.

De verrekening van stroomkosten: zo werkt het

De kern is simpel: de stroom die je thuis verbruikt voor je bedrijfswagen moet worden vergoed door de werkgever of als zakelijke kostenpost worden opgevoerd. Dit kan op drie manieren:

Vast tarief per kWh: werkgever spreekt een vergoeding per geladen kilowattuur af. Deze vergoeding mag echter niet meer zijn dan het tarief dat de werknemer betaalt. Is het hoger, dan ziet de Belastingdienst het als extra loon waarover belasting moet worden afgedragen. Laadpaal met registratie: een slimme laadpaal houdt exact bij hoeveel stroom zakelijk wordt gebruikt. Verrekening via laadpas: sommige systemen koppelen thuisladen automatisch aan een zakelijke laadpas. Dit geldt ook voor de slimme laadpaal van hierboven.

De tweede optie is in de praktijk het meest nauwkeurig en voorkomt discussies achteraf.

Fiscale regels en aandachtspunten

De Belastingdienst kijkt kritisch naar de scheiding tussen privé en zakelijk gebruik. Zonder duidelijke registratie kan een vergoeding worden gezien als extra loon. Zorg daarom altijd voor:

Een sluitende administratie van het verbruik

Duidelijke afspraken tussen werkgever en werknemer

Een marktconforme stroomprijs

Voor zzp’ers geldt overigens dat alleen het zakelijke deel aftrekbaar is.

Welke laadoplossing past bij jouw situatie?

Niet elke oplossing is geschikt voor iedere gebruiker. Rijd je veel kilometers en laad je dagelijks thuis? Dan is een slimme laadpaal vrijwel onmisbaar. Gebruik je de bedrijfswagen incidenteel? Dan kan een eenvoudige vergoeding volstaan.

Subsidie voor je laadpaal

Om ondernemers die elektrisch (willen) rijden te ondersteunen, heeft de Rijksoverheid de zogenaamde SPRILA (Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven)-subsidie ook in 2026 weer paraat. Dat wil zeggen: je kunt het nu al aanvragen, maar het kan nog even duren voordat de bedragen worden uitgekeerd. De bijbehorende begroting is nog niet goedgekeurd door de Eerste Kamer. Naar verwachting gebeurt dit in april of mei.

Gelukkig is er ondertussen nog wel geld beschikbaar in de pot. Zo kun je als mkb'er voor een 11 kW AC-laadpaal 800 euro subsidie aanvragen en voor een DC-laadstation vanaf 100 kW is dit 17.700 euro. Om maar ene paar voorbeelden te noemen. Alle subsidies, de regels en voorwaarden en de link naar het aanvraagloket zijn te vinden op de SPRILA-pagina van RVO.

Vraag je bedrijfswagendealer

Houd je het liever dicht bij huis, klop dan vooral aan bij je bedrijfswagendealer. Volkswagen Bedrijfswagens heeft een pagina over laden op de zaak om je alvast op weg te helpen.