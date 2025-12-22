Renault Trafic: altijd goed voor een revolutie

PARTNERBIJDRAGE

Volgend jaar debuteert de totaal nieuwe Renault Trafic E-Tech electric. Een revolutie in elektrisch aangedreven bestelwagens. Software vormt de ruggengraat, wat veel gaat betekenen voor de gebruikers. Het is niet de eerste keer dat de Trafic voor een revolutie zorgt. We nemen je mee naar zijn debuut in 1980.

Razend populair vóór 1980: de Estafette

In 1980 neemt Renault afscheid van de tot dan toe razend populaire Estafette bestelwagen. Deze kwam in 1959 op de markt (alleen in Frankrijk en België) en is twee decennia vrijwel ongewijzigd gebleven. Schuifdeuren in plaats van portieren en de saloondeurconstructie aan de achterkant laten zien hoe praktisch Renault toen al over bedrijfswagens dacht. Snel in- en uitstappen zonder openzwaaiende portieren en een eenvoudig bereikbare laadruimte.

Unicum in jaren zeventig: marktonderzoek

Toch oogt de Estafette - nu - vooral schattig. Klein, zonder al te veel comfort en maximaal 1000 kilogram laadvermogen. Uit marktonderzoek, in die tijd een bijzonderheid, bleek dat er behoefte was aan grotere en krachtigere bussen met minimaal 1000 kilogram laadvermogen. Gegevens waarmee de ingenieurs van Renault aan de slag gingen.

Meteen 77 verschillende varianten

Dit alles leidde tot de eerste Renault Trafic die in 1980 het stokje overnam van de Estafette. Geen schuifdeuren, maar wel een enorme laadruimte. En veel carrosserievarianten. Waar de Estafette slechts 9 varianten kende, daar kwam de Trafic meteen met 77 verschillende versies op de proppen. Twee lengtes, twee hoogtes, pick-up met vaste laadbak, varianten met ruiten, voor personenvervoer etc. Ook de toevoeging van dieselmotoren was uniek in een tijd waar de benzinemotor bij bestelwagens de dienst uitmaakten.

Dat de Trafic zo'n enorm leveringsgamma had, had te maken met het feit dat de eigen Franse markt begin jaren tachtig de grootste markt voor bestelwagens was. Daarnaast werd de Europese markt in die jaren steeds belangrijker en gemakkelijk bereikbaar door de opkomende Europese Unie (toen nog Europese Gemeenschappen, E.G.). Het vroeg om een divers leveringsgamma om alle Europese ondernemers op maat te kunnen bedienen.

Trafic: revolutionair anders

De eerste Trafic is revolutionair anders dan de Estafette. Niet alleen wat vormgeving en praktische bruikbaarheid betreft, ook door een nieuwe kijk op veiligheid en comfort. De cabine lag ietwat achterover achter de motor. De Estafette had een vlak front waar de chauffeur meteen achter zit. Niet de mest ideale zitpositie bij een frontale botsing. Ook werd veel zorg besteed aan beter comfort voor de rijder. Zelfs 3-punts veiligheidsgordels, meervoudig verstelbare bestuurderstoel en radiovoorbereiding hoorden - afhankelijk van de uitvoering - tot de standaarduitrusting.

Trafic E-Tech electric (2026)

Met de Trafic E-Tech electric, brengt Renault anno 2026 opnieuw een vooruitstrevende bestelwagen op de markt. Een model dat eveneens talloze uitvoeringen kent om aan alle klantenwensen te kunnen voldoen. Ook met speciale opbouwmogelijkheden: het zogenaamde skateboard-platform maakt vrijwel elke opbouw eenvoudiger dan ooit. Doordachte softwaremogelijkheden maken de Trafic E-Tech electric bovendien pas echt op maat. Hierdoor kunnen klanten hun eigen bedrijfssoftware gebruiken om de inzet van de toekomstige Trafic nog efficiënter te maken.